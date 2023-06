Après les protestations des populations contre le coût élevé des postes de péage et de pesage, une nouvelle révision du coût du trafic est en vue. Présent au palais des gouverneurs à Porto-Novo ce 21 juin 2023, le ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable José Tonato a fait un tour d'horizon de la situation socio-économique du Bénin.

En ce qui concerne le dossier de la circulation des personnes et des biens en passant par la politique en cours au niveau des postes de péage et de pesage, le ministre de tutelle a annoncé ce jeudi 23 juin au cours de la séance plénière de l'Assemblée nationale. qu'une révision est possible. “Les tarifs de péage et de péage/pesage seront révisés bientôt”, a-t-il déclaré face aux députés.

Pour ce fait, des conditions ont été émises. Entre autres, compte tenu de la distance séparant deux postes de péage, le linéaire de l'axe, le différentiel du coût d'entretien des véhicules par rapport à l'état de service de l'axe routier concerné. Toutefois une étude a été initiée et réalisée dans le cadre de la fixation des prix à payer au niveau de chaque poste de péage et de pesage. Les résultats obtenus permettront de réviser les prix de péage pour tenir compte du contexte économique et social actuel, selon le ministre Tonato.