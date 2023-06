Lors d'un échange téléphonique, le président russe Vladimir Poutine et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa ont discuté de la coopération bilatérale entre leurs deux nations ainsi que des préparatifs en cours pour le deuxième sommet Russie-Afrique. Cette conversation, qui a mis en lumière le développement du partenariat stratégique bilatéral, est un jalon important dans les relations entre les deux pays. La déclaration du service de presse du Kremlin a souligné la nature constructive des discussions entre les deux dirigeants.

Poutine et Ramaphosa ont évoqué les préparatifs pour le deuxième sommet Russie-Afrique, qui se tiendra à Saint-Pétersbourg à la fin du mois de juillet. Par ailleurs, ils ont également discuté des préparatifs pour le prochain sommet des BRICS, prévu en août à Johannesburg. Dans le cadre de ces discussions, les deux dirigeants ont exprimé leur intention de poursuivre une coordination étroite entre la Russie et l’Afrique du Sud sur les plateformes internationales. Cette déclaration met en évidence l'importance que les deux pays attachent à leur relation et à leur collaboration sur des questions d'intérêt commun.

"La fin de tout" pour la planète : la Russie donne la pire des situations en Ukraine Dans le contexte d'une montée de tension en Ukraine, une déclaration déconcertante a été faite par Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.…

Le sommet Russie-Afrique, qui comprendra également un forum économique et humanitaire, se déroulera du 26 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg. Ce sommet est d'une importance capitale pour la Russie, qui a besoin de partenaires dans le monde que ce soit dans le domaine économique mais aussi géopolitique.

En outre, le sommet des BRICS, une organisation comprenant la Russie, le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, est prévu du 22 au 24 août à Johannesburg. Ces sommets représentent des plateformes importantes pour la Russie et l'Afrique du Sud pour discuter de questions économiques et politiques de portée globale.