Le Ministère public a requis cinq ans de prison contre une femme de nationalité vietnamienne poursuivie pour avoir dissimulé de la drogue dans une poupée. À la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ce lundi 05 juin 2023, le dossier a été renvoyé au 26 juin prochain. ‹‹ Trafic international de drogue à haut risque ››, c'est le fait reproché à une jeune vietnamienne qui s'est retrouvée dans les mailles de la justice béninoise.

La femme en question a été arrêtée à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou en possession de produit prohibé le mardi 25 octobre 2022. À sa descente de l'avion, sa fouille a permis de découvrir qu'elle transportait une poupée dans laquelle est dissimulé du stupéfiant appelé drogue du violeur. Lors de l'audience qui s'est tenue ce lundi 5 juin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le ministère public a requis contre elle, 5 ans de prison dont 3 fermes.

Inodore et incolore avec des effets sédatifs et amnésiants, ce stupéfiant est appelé '' drogue du violeur '' car, les individus malintentionnées l’utilisent pour commettre entre autres des abus sexuel, des viols et des agressions. Cette substance est souvent retrouvée à des endroits festifs et peut être versée dans la boisson de la victime à son insu sans en changer le goût ni l’aspect.