L’agence spatiale américaine, la NASA, a détecté un astéroïde qui va passer près de la Terre. Selon les informations rapportées par le média américain Fox News, il s’agit d’une roche spatiale ayant la taille d’un immeuble de trois étages qui devrait passer près de la terre à une distance de 215652,096 kilomètres. L’astéroïde, dénommé 2023 MU2, effectuera son passage près de la terre demain dimanche 25 juin 2023 à 19h19 HE. L’information a été confirmée par le site Space.com qui a souligné que l’astéroïde avait été découvert il y a une semaine.

Un astéroïde s’était approché de la terre hier

Le centre de recherche spatial de la NASA, le Jet Propulsion Laboratory, a mis l’accent sur le fait que le 2023 MU2 n’est pas le seul astéroïde qui passera à proximité de la Terre ces derniers jours. En effet, plusieurs roches spatiales sont concernées. Au nombre de celles-ci figure un astéroïde ayant la taille d’un bus qui se rapprochera de la terre ce samedi 24 juin 2023 à une distance de 260713,728 kilomètres. Un autre astéroïde ayant une taille comparable à celle d'une voiture s’était rapprochée de la terre, hier vendredi, à une distance de 123919,49 kilomètres. Notons que ce n’est pas la première fois que la NASA annonce le passage d’un astéroïde près de la Terre.

Au cours du mois d’avril dernier, l’agence spatiale américaine avait annoncé le passage d’un astéroïde près de la terre. L’astéroïde baptisé 2023 HW2 avait une taille comparable à celle d’un terrain de basket, d’après la NASA, qui avait estimé celle-ci à 27 mètres. L’agence américaine avait estimé que l’astéroïde serait à une distance de 2,3 millions de kilomètres de la Terre, tout en précisant qu’il y avait peu de risque de collision avec la planète bleue. Pour rappel, quelques mois plus tôt, la NASA avait fait savoir que dans 23 ans et plus précisément le jour de la Saint-Valentin, un énorme astéroïde pourrait finir sa course sur la Terre. Il s’agirait d’un astéroïde comparable à un terrain de handball.