La première puissance économique africaine, le Nigéria, a vu la fortune d’un de ses riches hommes d’affaires faire un important bond. Il s’agit, en effet, du milliardaire nigérian Abdul Samad Rabiu dont la valeur nette a connu une augmentation de 501 millions de dollars sur la seule journée du mardi 30 mai 2023. L’information a été rendue publique dans le classement Bloomberg Billionaires Index. En conséquence, la fortune du milliardaire est désormais de 8,24 milliards de dollars. Selon la presse, cette hausse est due au discours du nouveau président nigérian Bola Tinubu Ahmed.

Une augmentation de plus de 1,5 milliard de dollars

Le chef de l’État avait donc dressé une liste de nouvelles mesures politiques élaborées pour palier aux problèmes de l’économie du pays. Outre Abdul Samad Rabiu, la fortune d’autres milliardaires africains a connu une augmentation de plus de 1,5 milliard de dollars. Il s’agit en effet de l’homme le plus riche d’Afrique, le Nigérian Aliki Dangote et le sud-africain, Johann Rupert. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le milliardaire Abdul Samad Rabiu défraie la chronique à cause de sa fortune. En effet, l’homme originaire de l’État de Kano et âgé de 62 ans est actuellement la quatrième fortune d’Afrique.

Cette dernière est essentiellement basée sur son groupe, BUA Group, dont les principales branches sont BUA Foods et BUA Cement. Avec Rabiu en tant que directeur de BUA Group, celui-ci a connu une importante croissance. BUA Cement qu’il a fondé en 2008, est maintenant le deuxième groupe cimentier le plus important au Nigeria, après Dangote Cement, de Aliko Dangote, principal rival de Rabiu, dans ce secteur. Un peu plus tôt en 2023, BUA Cement avait annoncé un projet d'extension de sa cimenterie de Kalambaina située dans l'État de Sokoto, dont la capacité de production tablait sur plus de 2 millions de tonnes à 8 millions de tonnes par an.