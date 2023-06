Lors d'une récente conversation entre les acteurs Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, une déclaration de la légende du cinéma d'action a mis en lumière sa vision de la vie après la mort. Face à une question de DeVito sur l'avenir, Schwarzenegger a choisi de parler de la mort en des termes étonnamment concrets : "Vous êtes 6 pieds sous terre. Quiconque vous dit autre chose est un putain de menteur." Au-delà de cette affirmation directe, Schwarzenegger s'est attaqué à la notion même de paradis. Il a décrit ce concept comme une "fantaisie" qui sert à rendre les gens plus à l'aise avec l'idée de la mort.

Pour lui, l'idée de retrouvailles post-mortem est une illusion rassurante : "Quand les gens disent : 'Je les reverrai au paradis', ça sonne tellement bien, mais la réalité est que nous ne nous reverrons plus après notre départ. C'est la partie triste. Je sais que les gens se sentent à l'aise avec la mort, mais pas moi". Face à ces déclarations fortes, DeVito a fait preuve de prudence et a rappelé qu'il y a beaucoup que nous ne savons pas à propos de la mort. Il a souligné les incertitudes qui entourent les notions d'âme et d'au-delà : "Nous ne savons pas ce qui se passe avec l'âme et toutes ces choses spirituelles dont je ne suis pas un expert, mais je sais que le corps tel que nous nous voyons maintenant, nous ne nous reverrons plus jamais comme ça."

Ces déclarations viennent en même temps que la diffusion de "Arnold", une docu-série Netflix consacrée à la vie de Schwarzenegger. La série révèle des moments importants de sa vie, y compris sa confession à Maria Shriver, alors son épouse, concernant son fils Joseph Baena, né d'une liaison avec leur gouvernante, une révélation qui a conduit à leur séparation en 2011.