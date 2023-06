Elon Musk, le célèbre milliardaire et PDG de Tesla, est connu pour ses prises de position audacieuses et ses idées innovantes. Mais récemment, il a exprimé une inquiétude qui dépasse le domaine des technologies et de l'entrepreneuriat. En effet, depuis octobre dernier, Elon Musk craint que les États-Unis ne soient entraînés dans une nouvelle guerre, en particulier celle qui fait rage entre la Russie et l'Ukraine. La position de Musk repose sur plusieurs éléments. Tout d'abord, il a proposé un plan de paix controversé, qui a été rejeté par les autorités ukrainiennes.

Ce plan, qui reflétait les exigences du président russe Vladimir Poutine, a soulevé de nombreuses critiques. Néanmoins, cela n'a pas empêché Musk de continuer à défendre ses idées, convaincu qu'une solution de compromis était nécessaire pour mettre fin au conflit. En outre, Elon Musk a vivement critiqué les diplomates américains, les accusant d'adopter une attitude belliqueuse plutôt que de rechercher une solution pacifique. Selon lui, le camp néoconservateur a adopté une stratégie américaine hostile et il serait prêt à tout pour empêcher toute tentative de paix.

Espace: la Russie annonce une innovation Dans un communiqué, l'agence spatiale russe Roscosmos a dévoilé une innovation technologique majeure : le premier prototype du moteur-fusée le plus puissant au monde. Baptisé…

Ces préoccupations ont conduit Musk à craindre que la guerre en Ukraine ne se transforme en un conflit américain. Il redoute que les États-Unis ne soient entraînés directement dans le conflit, ce qui pourrait déclencher une troisième guerre mondiale. Ces inquiétudes ont été partagées dans un fil de discussion sur Twitter initié par David Sacks, un investisseur et ami de Musk. Sacks a sonné l'alarme concernant une résolution récente présentée par les sénateurs américains Lindsey Graham (R-SC) et Richard Blumenthal (D-CT). Selon Sacks, cette résolution pourrait servir de prétexte à une intervention directe des États-Unis dans le conflit, rappelant l'incident imaginaire du golfe du Tonkin en 1965, qui a conduit à l'engagement des États-Unis dans la guerre du Vietnam.

La résolution en question offre des garanties de l'article 5 de l'OTAN à l'Ukraine en cas d'attaque armée, y compris la destruction d'installations nucléaires. L'article 5 stipule que toute attaque armée contre un membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous les membres, qui doivent prendre les mesures nécessaires pour venir en aide au pays attaqué.

Elon Musk partage cette analyse et s'inquiète de la perspective d'une implication américaine directe dans cette guerre. Il a répondu au message de Sacks en exprimant ses inquiétudes quant à cette situation préoccupante. Cette prise de position du célèbre entrepreneur met en évidence l'ampleur des enjeux internationaux actuels et l'importance d'une diplomatie constructive pour prévenir les conflits.