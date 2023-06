Le service de messagerie Whatsapp est l’une des plateformes sociales les plus populaires du monde. Racheté en 2014 par le groupe Facebook, Whatsapp a lancé ces derniers temps un plan de restructuration pour rester dans le peloton de tête des services de messagerie instantanés. La plateforme vient de faire une annonce qui va sans aucun doute ravir ses utilisateurs. En effet, le service de messagerie instantané a notifié qu’il va se doter de chaînes qui vont donner la possibilité à des particuliers ou organisations de communiquer de manière fluide avec les millions d’abonnées du réseau social vert.

"Nous avons le plaisir de vous présenter les chaînes WhatsApp, un moyen simple, fiable et privé de recevoir des actualités importantes de la part de personnes et d’organisations sur notre plateforme" a déclaré dans un communiqué en ligne la direction du groupe Whatsapp. Les dirigeants de l’entreprise ont ajouté que ce nouveau service va d’abord être testé à Singapour et en Colombie avant d’être mis en service dans d’autres pays du monde. Qu’est ce que cette nouvelle fonctionnalité va apporter concrètement aux utilisateurs ? À court terme, les abonnés pourront recourir à un onglet nommé "Actus". Cet onglet va contenir différentes chaînes thématiques qui seront séparées des discussions privées et de groupes. Les administrateurs de ces chaînes pourront y publier du contenu varié.

Whatsapp: une nouvelle fonctionnalité pour les pros bientôt disponible Whatsapp, l'application de messagerie instantanée la plus populaire, ne cesse d'évoluer pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Parmi les nouvelles fonctionnalités en cours de…

Notons qu’il ne sera pas possible pour ces responsables de chaînes d’ajouter des abonnés. Tout se fera en seul sens selon le principe de la diffusion de flux de contenu. De grandes organisations et institutions ont déjà signé des conventions de partenariat pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité de Whatsapp. On peut citer notamment le Comité international de secours (IRC), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et les équipes de football du FC Barcelone et de Manchester United.