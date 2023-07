Vendredi 1er août 2003 – vendredi 28 juillet 2023. Il y a 20 ans que le journaliste Lucien Dossou a pris les rênes de l'émission « Questions actuelles » des mains de l'ancien Rédacteur en chef de la Radio privée CAPP Fm, Maurille Carlos. Dans le cadre de la célébration des 20 ans de cette émission, l'animateur a organisé ce vendredi 28 juillet 2023 une émission spéciale dans laquelle il a fait la genèse de ladite émission.

Selon le directeur général de la Radio CAPP FM, Jérôme Carlos , il voulait à l'époque une émission qui soit au coeur de l'actualité. Il a indiqué qu' il a mis en place une émission qui fait passer ceux qui font l'actualité entre autres en politique, en culture , en littérature. A cause de l'indisponibilité de Maurille Carlos pour continuer le travail , le directeur de radio CAPP Fm a déclaré qu'il a sollicité « la disponibilité, la compétence et l'enthousiasme du jeune journaliste de l'époque s'intéressant plus au sport , aux questions d'actualité », l' histoire dit-il de leur faire changer un peu l'angle » . Pour Jérôme Carlos , « il a parfaitement réussi la mission » . « Là , il y a 20 ans , l'histoire s'est écrite et continue de s'écrire » a-t-il lâché.

La première émission animée par le journaliste Lucien Dossou le vendredi 1er août 2003 a pour thème : « Bénin, 43 ans d'indépendance : bilan et perspectives ». En ce qui concerne les témoignages des personnes qui sont passé sur cette émission, c'est le cas du président du groupe parlementaire « Union progressiste Le Renouveau (UP Le Renouveau) , Aké Natondé qui a félicité et encouragé toute l'équipe de l'émission et les a exhorté à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Quant à la directrice administrative de l' Up Le Renouveau ,Christelle Houndonougbo, elle a fait savoir que « c'est grâce aux auditeurs que cette émission et CAPP FM tiennent » . Pour elle, « si les auditeurs n'étaient pas fidèles à l'émission », certainement que l'animateur Lucien Dossou et les responsables de CAPP FM « auraient fait autrement ».

C'est pourquoi la directrice administrative de l' Up Le Renouveau pense que « le 1er gagnant, la première cible qui est l'auditoire a permis à cette émission de survivre et de s'améliorer ». Elle n' a pas manqué de rendre hommage à CAPP FM à travers son directeur pour avoir accepté de faire confiance au journaliste Lucien Dossou depuis 20 ans. « Vous Lucien Dossou, je voudrais vous dire toute mon admiration » a-t-elle signifié avant de poursuivre : « votre émission a accroché » et a une telle longévité grâce à la personne de l'animateur.

Quant à Célestin Hounsou , député du parti « Les Démocrates » de la 9ème législature, il a fait savoir qu' «un enfant qui a 20 ans est majeur déjà». Donc selon lui, l'émission est majeure et la station de radio « est un lieu de contradiction, un symbole de la démocratie, une diversité au sein des journalistes qui travaillent » sur cette station de Radio CAPP FM. « N'éteignez pas la flamme. Ravivons la même » a-t-il lâché. L' ancien ministre Abraham Zinzindohoué a de son côté laissé entendre qu' « il faut vraiment continuer à faire des émissions pédagogiques pour former et informer le peuple » et Ousmane Alédji de renchérir que « 20 ans ,c'est le signe d'une adaptabilité » .