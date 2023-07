En pleine guerre en Ukraine, la Russie met en œuvre une nouvelle stratégie pour son industrie militaire. Selon Sergueï Choïgou, le ministre russe de la Défense, le gouvernement russe a donné l'instruction d'accroître le rythme et le volume de production des industries de défense. Au 17e mois de l'offensive russe en Ukraine, ce virage stratégique a de quoi alarmer les Ukrainiens. La production de munitions et d'équipements militaires en Russie ne connaît pas la crise. Moscou annonce désormais produire chaque mois autant de munitions que durant toute l'année 2022, et intensifie également la production d'armements.

Denis Mantourov, vice-Premier ministre russe chargé de la Défense, confirme que de nombreux types d'armes et d'équipements militaires sont produits en quantités bien plus grandes qu'auparavant. Parallèlement, l'Ukraine a admis que sa contre-offensive n'avance pas aussi vite qu'espéré, révélant la complexité du défi que représente la lutte contre les troupes russes sur son sol. Malgré un gain territorial annoncé, le front sud révèle une réalité plus déconcertante, avec la Russie parvenant à contenir les forces ukrainiennes plus efficacement que prévu.

La complexité du conflit est accentuée par des interventions extérieures. Elon Musk, entrepreneur influent et observateur des affaires mondiales, a souligné que toute tentative d'offensive majeure contre des positions fortement retranchées, notamment russes, pourrait engendrer des pertes humaines importantes. Il pointe également un déséquilibre des forces sur le champ de bataille : la Russie, avec une supériorité d'environ 4:1, pourrait tirer parti d'une guerre d'usure, même en subissant des pertes équivalentes à celles de l'Ukraine.

Les confessions de l'Ukraine sur sa contre-offensive montrent non seulement les défis auxquels le pays est confronté, mais aussi la réalité que la Russie, malgré les mois de guerre, n'est pas totalement affaiblie. Les dynamiques de la guerre d'usure, les enjeux territoriaux, et la nécessité de minimiser les pertes humaines influencent l'évolution de cette situation préoccupante.