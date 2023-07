Les membres du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) sont réunis ce jeudi 13 juillet 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire pour leur 45ème Assemblée générale ordinaire. D’importantes décisions ont été prises notamment entre autres le renouvellement du bureau exécutif de l’instance faîtière du football africain. Mais ce qui intéresse les pays candidats pour l’organisation des Coupes d’Afrique des nations (Can) de football 2025 et 2027 est le choix que fera la Caf par rapport à l’attribution de ces compétitions aux nations qui sont en lice.

Le Président de la Caf, Patrice Motsepe a déclaré sur Rfi qu’il n’y aura aucune communication sur les Can « mais ce sera annoncé avant septembre ». Il faut rappeler que le Bénin, la Zambie et le binôme Nigéria-Bénin sont les pays candidats à l’organisation de la Can 2025. Quant à l’organisation de la Can2027, On retrouve l'Algérie, l’Egypte, le Botswana, et enfin, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Notons qu’avec la non attribution des Can 2025 et 2025 lors de cette 45ème Assemblée générale ordinaire, le temps est désormais donné à la Commission d’inspection mise par la Caf de continuer à parcourir les différents pays candidats à ces organisations des Can.