Expulsé des États-Unis, l'arbitre Omar Artan touchera quand même son salaire FIFA

La FIFA a annoncé qu’elle versera l’intégralité de ses honoraires de tournoi à l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, refoulé à son arrivée aux États-Unis le 7 juin et dans l’impossibilité d’officier à la Coupe du Monde 2026.

Artan avait atterri à Miami en provenance d’Istanbul avec un visa en règle, avant d’être retenu par les agents des douanes américaines (CBP) pour un contrôle approfondi. Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a confirmé qu’il avait été jugé « inadmissible pour des raisons de vérification », sans préciser la nature des griefs. La Somalie figure parmi les pays soumis au décret de restriction de voyage de l’administration Trump.

Premier arbitre somalien sélectionné pour un Mondial

Désigné par la Confédération africaine de football (CAF) parmi sept arbitres du continent, Artan aurait été le premier ressortissant somalien à officier lors d’une Coupe du Monde. Élu meilleur arbitre africain en 2025, il avait déjà dirigé la finale de la Ligue des champions de la CAF en mai, ainsi que plusieurs rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations.

Les arbitres centraux sélectionnés pour le tournoi perçoivent une rémunération de base comprise entre 70 000 et 85 000 dollars, à laquelle s’ajoutent environ 3 000 dollars par match dirigé. La décision de la FIFA de maintenir le versement intégral intervient après que d’anciens responsables de l’arbitrage, dont l’ex-directeur du PGMOL Keith Hackett, avaient publiquement réclamé une compensation équivalente à 100 000 dollars.

L’UEFA lui confie la Super Coupe en août

Rentré à Mogadiscio, Artan a été accueilli en héros : des milliers de supporters s’étaient rassemblés dans un stade de la capitale somalienne pour lui rendre hommage. Le gouvernement somalien a dénoncé publiquement la décision américaine.

L’UEFA a répondu en le nommant arbitre de la Super Coupe d’Europe 2026, qui opposera le Paris Saint-Germain à Aston Villa le 12 août à Salzbourg, en Autriche. La confédération européenne a précisé avoir pris cette décision en concertation avec la CAF.