Le parti « Les Démocrates » ira en Conseil national le samedi 22 juillet 2023 à Porto-Novo. C’est dans ce cadre que les membres du comité d’organisation ont rencontré le lundi 17 juillet 2023 au siège dudit parti à Cotonou les professionnels des médias. Au cours de cette conférence de presse, ils sont revenus sur les tenants et aboutissants de ce conseil national. Dans leur déclaration lue par Stanislas Noukpo Ahouandjinou, ils ont laissé entendre que c’est conformément aux dispositions statutaires du parti notamment l’article 24, que le Congrès se tient tous les trois ans et que conformément à l’article 30, il doit être précédé d’un Conseil national. C’est ce qui justifie selon leur déclaration ce Conseil national en prélude à l’organisation du premier congrès ordinaire du parti.

« Vous n’êtes pas sans savoir que notre pays conformément à notre droit positif s’apprête à organiser les premières élections générales en 2026. Ce rendez-vous constitue un enjeu majeur non seulement pour les partis politiques, principaux animateurs de la vie politique nationale mais également pour l’ensemble du peuple béninois. Nous, au niveau du parti Les Démocrates, parti de l’opposition, nous nous donnons l’impérieux devoir d’organiser nos militants, en vue de les mettre au cours de l’action pour relever le grand défi de 2026 et, permettre la réalisation de l’alternance tant souhaitée par tous. Dans le cadre de la tenue du Conseil National, plusieurs délégués venant de toutes les communes du Bénin sont attendus pour réfléchir et prendre des résolutions pour la tenue effective du congrès » a décrit le comité d’organisation dans la déclaration.

Pour le député Guy Dossou Mitokpè, membre du comité d’organisation, ce Conseil national appréciera également le rapport d’activités de la Coordination national et le président du comité d’organisation de ce Conseil national, Jules Lodjou, de déclarer que les participants ne manqueront pas d’aborder les questions essentielles du pays et que des orientations seront données aux militants.