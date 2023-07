Dans le but de situer l’opinion publique nationale et internationale sur l’attitude à tenir ce mercredi 19 juillet 2023 au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo sur la décision de la Cour constitutionnelle qui leur fait Injonction de désigner leurs représentants qui doivent occuper les postes de secrétaires restés vacants de le faire au plus tard le 20 juillet 2023 , le président du groupe parlementaire « Les Démocrates », Nourénou Atchadé a animé ce mardi 18 juillet 2023 une conférence de presse au siège du parlement pour dénoncer une entente entre la Cour constitutionnelle et les députés de la majorité présidentielle . « Il y a une grave connivence entre les décisions de la Cour avec les déclarations de nos camarades » a-t-il déclaré.

Selon le député Nourénou Atchadé, « les deux dernières décisions interpellent plus d’un citoyen ». Pour l’élu de la 14ème circonscription électorale, cette décision l’amène à constater « une grave connivence de la Cour avec les déclarations » de leurs camarades, « que ce soit à l’Assemblée nationale en plénière, que ce soit lors de leur dernière conférence de presse ». « Qu’il vous souvienne que nos camarades ont traité la décision précédente qui clarifie la composition de l’Assemblée nationale d’une décision paresseuse parce que n’ayant pas obtenu ce qu’ils voulaient. Et par conséquent, ils ont cru devoir dire à la Cour ce qu’elle devait faire » a-t-il déclaré.

Le président du groupe parlementaire « Les Démocrates » est très peiné que la dernière décision de la haute juridiction en matière constitutionnelle soit conforme aux souhaits des parlementaires de la mouvance. Il a indiqué que les députés « Les Démocrates » ont « constaté avec amertume que dans un aplatissement sans pareil, la nouvelle Cour les a suivi, a fait exactement ce qu’ils voulaient en intimant l’ordre aux Démocrates de désigner leurs représentants pour prendre le poste de secrétaire dans les commissions faute de quoi, il faut que les camarades d’en face désignent ». « Voilà l’objectif que nos camarades voulaient atteindre en allant saisir la Cour Constitutionnelle et en demandant qu’elle déclare que nous avons fauté. Ils ont atteint leur objectif ». a-t-il laissé entendre.

Nourénou Atchadé a précisé que l’objectif du parti ‘’Les Démocrates’’ « "n’est pas la course derrière les postes mais une justice parce depuis 2008, la décision de la Cour a été constante en ce qui concerne la configuration politique de l’Assemblée nationale ». C’est d’ailleurs pourquoi, « il promet travailler pour que la démocratie demeure et pour que la minorité d’aujourd’hui deviennent la majorité de demain ». Il n’a pas manqué d’exprimer des craintes sur l’organisation des élections de 2026. « Si la Cour constitutionnelle est en mesure de dire aujourd’hui, c’est tel qui va être à cette place, nous craignons pour les élections à venir. Nous craignons qu’en 2026, la Cour ne nous dise qui va être président de la République mais, nous comptons sur le peuple souverain pour arrêter cette velléité », a-t-il lâché.