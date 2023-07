Le gouvernement en vacances pour environ un mois et quatre jours. Chaque année, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon et les membres de son gouvernement prennent un temps de repos. Ils seront à partir de ce mardi 1er août 2023, pour tout le mois d’août en vacances, ceci pour environ trente-cinq (35) jours après la commémoration du 63ème anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale.

Il s’agit donc d’un repos qui va du mardi 1er août 2023 au lundi 04 septembre 2023. Malgré les congés des ministres, ces derniers resteront en alerte pour d’éventuels dossiers urgents comme ce fut le cas par le passé. Il faut signaler que les vacances de quelques jours des ministres leur permettront de se déconnecter un peu du travail et de la pression concernant la gestion de la nation. Aussi, cela permettra au Chef de l’Etat et ses collaborateurs de se requinquer, de rester un peu en famille, de voyager et revenir plus en forme pour de nouveaux défis en vue de poursuivre l’œuvre entamée depuis 2016.

Mais par rapport au fonctionnement des ministères pendant cette période de repos, les cabinets des membres du gouvernement du Président Patrice Talon resteront actifs pour la gestion des affaires courantes. Rappelons qu’en 2022, le président Patrice Talon et ses ministres avaient pris un congé d’environ vingt-cinq (25) jours de repos qui va du Jeudi 04 août 2022 au dimanche 28 août 2022.