Trois pays africains, à savoir l'Algérie, l'Égypte et l'Éthiopie, ont récemment exprimé leur intérêt à rejoindre le groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), une alliance économique qui connaît une croissance et une influence géostratégique significatives. Les BRICS, en raison de leur poids économique mondial croissant, suscitent l'intérêt de nombreuses économies émergentes à travers le monde. Les demandes d'adhésion de ces trois pays africains aux BRICS s'inscrivent dans un mouvement plus large, car au total, 19 pays ont manifesté leur ambition de rejoindre ce groupe.

Cependant, les BRICS n'ont pas encore pris de décision concernant l'expansion de leur composition et les réponses à apporter à ces demandes d'adhésion. Les discussions et décisions finales sur ce sujet sont prévues lors du prochain sommet prévu en Afrique du Sud à la fin du mois d'août. En ce qui concerne l'Éthiopie, qui a récemment déposé sa demande, le pays met en avant son statut de membre fondateur de plusieurs organisations multinationales telles que les Nations Unies, l'Union africaine et le Mouvement des pays non alignés.

Dans un communiqué de presse, le porte-parole éthiopien des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie cherchait à devenir membre d'autres organisations internationales, y compris les BRICS, pour protéger ses intérêts nationaux, à la lumière de l'évolution de la situation internationale et de la transformation des puissances. Cependant, il convient de noter que les critères d'adhésion au groupe des BRICS n'ont pas encore été définis. Lors de leur réunion en Afrique du Sud au début du mois de juin, les ministres des Affaires étrangères des pays membres n'ont pas pris de décision concernant les demandes d'adhésion.

Avant d'accepter de nouveaux membres, les BRICS doivent d'abord élaborer des critères de candidature. Le groupe des BRICS a acquis une importance croissante sur la scène mondiale. Composé de pays riches en ressources naturelles et humaines, il est devenu un acteur économique majeur. Le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine sont des puissances économiques majeures, chacune apportant ses atouts à l'alliance. L'entrée de l'Afrique du Sud en tant que membre a renforcé la présence du groupe en Afrique et lui a permis d'étendre son influence sur le continent.

L'intérêt de pays africains tels que l'Algérie, l'Égypte et l'Éthiopie à rejoindre les BRICS témoigne de la reconnaissance de l'importance croissante de l'alliance sur la scène mondiale. En rejoignant ce groupe, ces pays espèrent bénéficier des opportunités économiques et géopolitiques offertes par les BRICS et renforcer leurs propres positions sur la scène internationale.