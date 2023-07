Les BRICS, alliance de pays émergents composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, semblent s'orienter vers une nouvelle étape de collaboration avec un projet spatial ambitieux. Après avoir marqué les esprits avec le débat autour de la création d'une monnaie d'échange adossée à l'or, ces nations mettent maintenant en avant leur intérêt pour l'espace. À l'origine, l'Agence spatiale russe Roscosmos a proposé une collaboration sur le programme "Voie lactée", dont l'objectif, selon Sputnik, est de surveiller les débris spatiaux en orbite autour de la Terre.

Le programme Voie lactée comprend la mise en place de télescopes et de satellites pour surveiller la Terre. Le lancement du premier satellite est attendu pour 2027. La création de ce programme nécessite une collaboration internationale étroite et pourrait représenter un nouvel axe de coopération entre les pays des BRICS.

Parallèlement à ce projet, une autre initiative portée par Roscosmos est déjà en cours. Inspiré d'Elon Musk, ce projet prévoit de mettre en place une constellation de satellites pour surveiller les territoires des pays BRICS. Ces satellites pour remplir plusieurs fonctions dans le domaine de la surveillance météorologique et la prévention des catastrophes naturelles.

Quid de la monnaie?

En parallèle de ces ambitieux projets spatiaux, le débat sur la création d'une nouvelle monnaie adossée à l'or fait rage au sein des BRICS. Cette initiative pourrait remettre en question la prééminence du dollar américain sur l'échiquier économique mondial. Cependant, il existe des tensions internes concernant la mise en œuvre de cette monnaie, et de nombreux défis restent à relever pour surmonter les obstacles politiques, économiques et géopolitiques. L'avenir de cette nouvelle monnaie, et l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'économie mondiale, dépendra en grande partie de l'évolution des négociations au sein des BRICS.

Ainsi, les BRICS cherchent à élargir leur influence et à développer une coopération plus étroite dans divers domaines stratégiques. Les efforts en cours pour créer une monnaie commune, ainsi que les nouveaux projets spatiaux, témoignent de l'ambition de ces pays à jouer un rôle plus important sur la scène internationale. Il est clair que ces initiatives pourraient modifier l'équilibre du pouvoir mondial, à la fois économiquement et technologiquement, dans les années à venir.