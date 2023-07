La salle de conférence de la Direction générale de Canal+ Bénin à Cotonou a servi de cadre ce lundi 03 juillet 2023 à la responsable Communication de CANAL + Bénin , Pemen Vidjannagni Barnes et le Customer Value Manager de Canal+ Bénin, Agbéley Boris d’annoncer de bonnes nouvelles à leurs abonnés. Au cours de cette rencontre d’information avec les professionnels des médias, la responsable Communication a indiqué que « nous étions tous au courant du festival de Canal+ qui a démarré le 25 mai dernier. ».

Elle a annoncé à tous leurs abonnés que ce festival de cadeaux continue. Pour Pemen Vidjannagni Barnes « Canal+ reste ancrée dans sa volonté de générosité et de satisfaction de ses abonnés ». C’est pour cela qu’’elle a martelé que « le festival de cadeaux continue ». Ce festival de cadeaux continue parce que, dit-elle, Canal + a « une programmation exclusive à mettre à la disposition » de leurs abonnés mais surtout de tous les Béninois.

La responsable Communication de Canal+ Bénin a déclaré qu’ils sont « fiers de dire que le mois de juillet, c’est le mois du Bénin, c’est le mois où le Bénin rayonne à travers les contenus sur » leurs bouquets. « C’est parce que nous avons également l’engagement, la volonté ferme de continuer à valoriser nos abonnés, à leur montrer que Canal+ innove tous les jours. Canal+ va vraiment à la recherche de ces contenus exclusifs et surtout identitaire » a-t-elle laissé entendre avant d’ajouter : « nous identifions les programmes » et « lorsque nous avons des programmes exclusifs il faut une offre commerciale qui permet à tous nos abonnés de profiter de tous ces contenus inédits que nous mettons à leur disposition».

Ce mois de juillet, étant avant tout le mois du Bénin sur Canal+, Canal+ Bénin veut permettre à ses abonnées de démarrer en beauté les vacances de fin d’année en offrant à ces abonnés et leur famille du grand spectacle, des sonorités de chez nous et des scènes mettant en avant nos décors et notre histoire avec « Black Santiago Club », la première Série Canal+ Original 100% Made in Bénin et « The Woman King », le blockbuster qui retrace l’histoire extraordinaire des Agodjié, une unité de guerrières qui protégèrent le Royaume de Dahomey au XIXème siècle.

Pour la Responsable Communication de Canal+ Bénin, c’est « le Bénin qui rayonne à travers « The Woman King » qui sera sur » leurs bouquets dès le 21 juillet prochain. « Le Black Santiago Club », un triller musical qui met en avant une jeune femme qui est en quête d’identitaire, est diffusé ce lundi 03 juillet 2023. Les deux premiers épisodes sont accessibles à tous les abonnés qui ont actuellement leur abonnement coupé quel qu’en soit la formule. Pour Pemen Vidjannagni Barnes, il faut tout simplement que les abonnés aillent capter Canal+ Première pour regarder le Black Santiago Club ce lundi 03 juillet 2023.

« Nous avons à cœur de faire profiter à tous nos abonnés de cette offre et nous souhaitons que chacun puisse profiter de l’offre pour suivre les différents programmes que nous avons » a lâché le Customer Value Manager de Canal+ Bénin, Agbéley Boris. Il a affirmé que pour permettre à leurs abonnés et aux Béninois de profiter de toute la richesse des chaines CANAL +, Canal+ Bénin offre à tous ses abonnés, une promotion spéciale du 3 juillet au 3 août 2023 inclus.

Précisons qu’en vous réabonnant, il suffit de rajouter « 2.000 FCFA à la formule du mois précédent » et vous « bénéficiez des chaînes CANAL+ pendant 30 jours ». Par exemple si vous êtes un abonné à la formule Access (5000 FCFA), réabonnez-vous en payant 7000 FCFA et vous profitez de la formule Access+ (15.000 fcfa). Mais Boris Agbéley a souligné que « l’offre est valable une seule fois ». Pour profiter donc de ces belles surprises de Canal+, les abonnés sont invités à se rendre dans les boutiques de Canal+ pour vivre « Le Festival de CANAL+ » ou appeler le 7055 ou bien envoyer un message privé à la page Facebook CANAL+ Bénin.