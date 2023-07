Xiaomi, connu principalement pour sa gamme de téléphones portables, s'est lancé il y a peu un nouveau défi : la fabrication de voitures électriques. L'entreprise chinoise, en pleine expansion, ne se contente plus d'être un acteur majeur du marché des smartphones, mais souhaite également se positionner sur le marché des véhicules électriques. Selon les dernières informations, la voiture électrique de Xiaomi pourrait arriver sur le marché dès 2024, créant ainsi une forte concurrence pour les géants de l'industrie tels que Tesla.

Des fuites récentes laissent entendre que la voiture électrique de Xiaomi pourrait surpasser Tesla en termes de système de recharge rapide. Avec un système de recharge rapide à la pointe de la technologie, la voiture de Xiaomi pourrait dépasser largement les capacités du réseau Superchargers de Tesla, qui utilise actuellement une tension de 480 volts. En effet, les rumeurs suggèrent que la voiture électrique de Xiaomi serait dotée d'une batterie lithium-ion supportant une charge rapide de 800 volts, offrant ainsi à ses utilisateurs des temps de recharge considérablement réduits.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, les fuites indiquent que la batterie de la voiture électrique de Xiaomi aurait une capacité de 139,0 Ah et 101,0 kWh, pesant environ 642 kg. Ces chiffres laissent supposer que la tension de la batterie serait de 800 volts, compte tenu de sa taille, de son poids et de ses dimensions. Outre les performances techniques, la voiture électrique de Xiaomi sera équipée d'une puce développée en interne et bénéficiera d'une architecture de système de conduite autonome très avancée.

L'entreprise a déjà entamé le processus de sélection des centres de livraison, signe que la production de la voiture avance de manière régulière. Il est intéressant de noter que des tests de la voiture électrique de Xiaomi ont déjà été réalisés. En janvier, le fondateur de l'entreprise, Lei Jun, a été aperçu en train de tester le véhicule dans des conditions hivernales enneigées. D'autres tests sont prévus tout au long de l'année, permettant ainsi à Xiaomi de peaufiner son produit avant son lancement officiel sur le marché.

Le prix de la voiture électrique de Xiaomi a également fait l'objet de spéculation. Initialement annoncé à 20 777 dollars par des sources en ligne, Xiaomi a rapidement démenti cette information. Le prix réel de la voiture reste donc inconnu pour le moment, mais il est clair que Xiaomi souhaite offrir un rapport qualité-prix compétitif pour sa première incursion dans l'industrie automobile.