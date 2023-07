L'armée chinoise développe des armes de haute technologie conçues pour perturber les fonctions cérébrales et influencer les dirigeants gouvernementaux ou des populations entières, selon un rapport rédigé par trois analystes de renseignements open source. Les armes peuvent être utilisées pour attaquer directement ou contrôler les cerveaux en utilisant des armes à micro-ondes ou d'autres armes à énergie dirigée, ajoutant que le danger des armes de guerre cérébrale chinoises avant ou pendant un conflit n'est plus théorique.

"Méconnue de nombreux, le Parti communiste chinois (PCC) et son Armée populaire de libération (APL) se sont établis en tant que leaders mondiaux dans le développement d'armes de neurostrike", selon le rapport de 12 pages intitulé "Énumération, ciblage et effondrement du programme de neurostrike du Parti communiste chinois". Une copie de l'étude a été obtenue par le Washington Times qui a révélé l'information il y a quelques heures sur son site internet. Le rapport a été rédigé par Ryan Clarke, chercheur principal à l'Institut d'Asie orientale de l'Université nationale de Singapour ; Xiaoxu Sean Lin, ancien microbiologiste de l'armée et actuellement membre du Collège Feitan ; et L.J. Eads, ancien officier du renseignement de l'armée de l'air et spécialiste de l'intelligence artificielle pour la communauté du renseignement des États-Unis.

Les trois auteurs affirment que la direction chinoise considère le "neurostrike" et la guerre psychologique comme une composante essentielle de sa stratégie de guerre asymétrique contre les États-Unis et ses alliés dans la région indo-pacifique. Selon le rapport, les capacités de "neurostrike" font partie des capacités militaires standard et ne doivent pas être considérées comme une arme non conventionnelle limitée à une utilisation dans des circonstances extrêmes. Les zones d'utilisation probables pour ces armes comprennent Taïwan, la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale et la frontière sino-indienne contestée.

La menace ne se limite pas à l'utilisation d'armes à micro-ondes : "Le nouveau paysage du développement du neurostrike en Chine inclut l'utilisation d'interfaces homme-machine massivement distribuées pour contrôler des populations entières ainsi qu'une gamme d'armes conçues pour causer des dommages cognitifs", indique le rapport. Les recherches se concentrent sur l'utilisation d'armes de guerre cérébrale à court terme, potentiellement lors d'une attaque militaire chinoise contre Taïwan - une cible pour des opérations militaires futures que les dirigeants militaires américains ont déclaré pourraient être menées dans les quatre prochaines années.

"Toute percée dans cette recherche fournirait des outils sans précédent au PCC pour établir de force un nouvel ordre mondial, qui a été l'objectif de toute une vie de Xi Jinping", déclare le rapport. Sur le plan militaire, la guerre cérébrale peut être utilisée dans ce que le Pentagone a appelé la stratégie militaire de "refus d'accès et de déni de zone" de la Chine dans la région indo-pacifique. Pour rappel, le Département du Commerce des États-Unis a imposé des sanctions à l'Académie des sciences médicales militaires de Chine et à 11 entités connexes en décembre 2021, affirmant qu'elles utilisaient des "processus de biotechnologie pour soutenir les utilisations et utilisateurs militaires chinois, y compris des prétendues armes de contrôle cérébral".

Cependant, peu d'études publiques ou de discussions ont été menées sur cette nouvelle capacité militaire avancée. Le neurostrike est un terme militaire défini comme le ciblage prémédité des cerveaux du personnel militaire ou des civils à l'aide d'une technologie non cinétique. L'objectif est de perturber la pensée, de réduire la conscience de la situation, d'infliger des dommages neurologiques à long terme et de troubler les fonctions cognitives normales.