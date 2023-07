Ce géant africain, vient de rejoindre le groupe des cinq plus grands importateurs de combustibles fossiles de Russie, selon le centre de recherches sur l’énergie et l’air pur (CREA). Cette révélation met en lumière une évolution significative du paysage énergétique africain. Pour la semaine du 26 juin au 3 juillet, L'Egypte a importé plus de 100 millions de dollars de pétrole brut et de charbon de Russie, se hissant ainsi à la cinquième place de ce classement impressionnant.

Au début de 2023, l’Égypte occupait la 9e place en termes d’achat de combustibles fossiles en provenance de Russie. Cependant, cette dynamique s'est rapidement modifiée avec une augmentation notable des importations au cours des six premiers mois de l'année. La nature exacte des importations comprend à la fois du pétrole brut, transporté par voie maritime, et du charbon, démontrant une diversité dans les types de combustibles fossiles importés par le pays.

La semaine du 26 juin au 3 juillet 2023, la Russie a exporté des combustibles fossiles d'une valeur approximative de 2,31 milliards d'euros, dont 1,18 milliard d'euros de pétrole, 0,52 milliard d'euros de produits pétroliers et chimiques, 0,34 milliard d'euros de gaz et 0,26 milliard d'euros de charbon. De cette somme, 0,98 milliard d'euros ont été chargés sur des pétroliers détenus ou assurés par des entités européennes ou du G7, contribuant indirectement au financement des activités militaires de la Russie en Ukraine.

Au cours de cette même semaine, les cinq principaux importateurs de combustibles fossiles russes étaient respectivement la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Union européenne et l'Égypte. Ce classement met en évidence le rôle croissant de l'Égypte en tant qu'acteur majeur dans le commerce des combustibles fossiles et illustre l'interconnexion grandissante du marché énergétique mondial.