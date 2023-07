Le mois dernier, le soulèvement d'Evgueni Prigojine a secoué la Russie, laissant planer des doutes sur l'emprise de Vladimir Poutine sur le pouvoir. Alors que Poutine et les chefs militaires ciblés par Prigojine sont restés en place, cet incident aurait toutefois suscité des souvenirs désagréables en Chine, le plus grand des rares amis restants de Moscou. Kurt Campbell, assistant adjoint du président et coordinateur des affaires indo-pacifiques au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a révélé que la Chine s'est montrée troublée par les événements qui se sont déroulés à Moscou il y a deux week-ends.

Officiellement neutre sur la guerre en Ukraine, la Chine a néanmoins soutenu la Russie par le biais d'un commerce élargi, de visites officielles fréquentes et d'exercices militaires continus. En avril, après la visite du président Xi Jinping à Moscou, la Chine a présenté un plan de paix qui a été largement considéré comme vague et intéressé. Pourtant, malgré ce soutien, des critiques chinoises ont émergé concernant la gestion de la guerre par la Russie. La diffusion d'images de mercenaires marchant sur Moscou a touché une corde sensible à Pékin, réveillant des inquiétudes liées à la psychologie chinoise complexe vis-à-vis des "seigneurs de guerre".

Kurt Campbell, assistant adjoint du président et coordinateur des affaires indo-pacifiques au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a souligné l'importance pour la Chine de dialoguer avec les États-Unis sur la question russe. Il a révélé que les dirigeants chinois avaient été troublés par les événements survenus à Moscou il y a deux week-ends. Ceux-ci ont rouvert des critiques sur la manière dont la Russie gère la guerre en Ukraine, malgré le soutien chinois affiché à travers le commerce, les visites officielles et les exercices militaires conjoints. Kurt Campbell a évoqué les expériences historiques de la Chine avec les "seigneurs de guerre", faisant notamment référence à la rébellion d'An Lushan en 755.

Cette référence historique a profondément énervé les conseils de pouvoir chinois, car elle rappelle un épisode où un général s'était rapproché d'un empereur pour renverser un ordre existant en Chine pendant une période de 100 ans. La Chine, en tant que partenaire et ami de la Russie, a un rôle crucial à jouer pour encourager le pays à réévaluer sa position et à rechercher une solution pacifique estime le responsable américain qui précise que les États-Unis ont ainsi cherché à communiquer directement avec la Chine, l'exhortant à user discrètement de ses bons offices pour influencer la Russie.

Cependant, ces discussions entre les États-Unis et la Chine sont confrontées à une méfiance substantielle, compliquant ainsi la diplomatie entre les deux grandes puissances. Il faut tout de même préciser que la réponse officielle de la Chine au soulèvement de Prigojine a été discrète. Le ministère des Affaires étrangères a qualifié l'affaire d'"intérieure de la Russie" et a exprimé son soutien au maintien de la stabilité nationale russe. Le tabloïd du Parti communiste chinois, Global Times, a quant à lui accusé les médias occidentaux d'utiliser le soulèvement pour saper les relations sino-russes.