Le Conseil national qu’a tenu ce samedi 22 juillet 2023 à Porto-Novo le parti « Les Démocrates » a connu la présence de son président d’honneur Boni Yayi. Dans ses mots à l’endroit des participants au Conseil national plus précisément aux dirigeants et militants du parti, l’ancien président a assigné une mission importante dans le cadre du Congrès ordinaire qui est imminent. Selon l’ancien président de la République du Bénin, « ce conseil se tient à un moment où nous vivons une situation difficile » et ensemble, ils vont trouver une solution avec l’aide de notre Dieu.

« Que nous puissions en finir avec ce fléau qui nous ronge : Les exclusions au plan politique, démocratique, économique, social » affirme-t-il avant d’ajouter que « ces exclusions ont des conséquences » et qu’il ne voudrait pas y revenir. C’est pour cela qu’il a convié le président Eric Houndété et les siens a fait une analyse approfondie de cette situation au cours du prochain Congrès du parti.

« Je sais que tout au long de vos travaux, vous allez y revenir et vous préparez pour que lors du congrès, vous soyez beaucoup plus précis sur la manière de voir les choses et surtout la stratégie à mettre en œuvre avec les formations politiques de la République, avec le gouvernement, la société civile, nos jeunes, nos mamans pour qu’ensemble nous puissions trouver une réponse appropriée dans le calme et dans la paix» a affirmé Boni Yayi . Il a souligné que la gouvernance de paix est fondamentale. Car dit-il, elle n’a pas de prix pour qu’une nation puisse jouir de la quiétude totale et soit débarrassée de la peur, de l’esprit de timidité. «C’est de ça qu’il s’agit» a-t-il lâché .

Pour rappel, le Conseil national du parti « Les Démocrates » est organisé conformément aux dispositions statutaires du parti, notamment l’article 24, qui stipule que le Congrès se tient tous les trois ans. Pour ce faire, il doit être précédé d’un Conseil national conformément à l’article 30. C’est la raison pour laquelle, il est organisé ce 22 juillet 2023 à Porto-Novo, le Conseil national.