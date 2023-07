L'armée américaine franchit une nouvelle étape dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) avec des tests réussis sur des expériences à grand modèle de langage. Cela survient alors que les préoccupations concernant l'utilisation de l'IA dans les opérations militaires continuent de susciter des débats. Selon Bloomberg, le colonel de l'US Air Force Matthew Strohmeyer a révélé que l'armée de l'air avait réalisé avec succès une expérience de modèle à grand langage, marquant ainsi une avancée significative après des années de tests basés uniquement sur des données, supervisés par le ministère américain de la Défense.

Le colonel Strohmeyer a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus lors de ces essais. "C'était très réussi", a-t-il déclaré. "C'était très rapide. Nous apprenons que c'est possible pour nous de le faire." Ces expériences permettent aux modèles à grand modèle de langage (LLM) d'utiliser de vastes quantités d'informations provenant d'Internet pour prédire et générer des réponses aux requêtes spécifiques des utilisateurs. Les LLM sont similaires aux plateformes génératives d'IA telles que Google's Bard et ChatGPT.

Dans le cadre d'un exercice de huit semaines mené par le bureau numérique et IA du Pentagone, cinq LLM ont été utilisés par les hauts responsables militaires et les alliés américains. Bien que le Pentagone n'ait pas confirmé quels LLM étaient testés, une entreprise de San Francisco appelée Scale AI a affirmé que son produit Donovan faisait partie des cinq plates-formes évaluées par l'armée. Le colonel Strohmeyer a souligné qu'avant l'utilisation des LLM, obtenir des informations spécifiques sur une partie précise de l'armée américaine nécessitait plusieurs heures, voire plusieurs jours.

En revanche, lors d'un des tests du Pentagone, l'intelligence artificielle (IA) a réussi à répondre à une demande d'informations en seulement 10 minutes. Cependant, le colonel a tenu à nuancer ces résultats encourageants. "Cela ne signifie pas qu'il est prêt pour une utilisation généralisée dès maintenant", a-t-il déclaré. "Mais nous venons de le faire en direct. Nous l'avons fait avec des données de niveau secret", a poursuivi ce colonel. Il a ajouté que cette technologie pourrait être déployée à très court terme par l'armée.

Cette avancée dans le domaine de l'IA ouvre de nouvelles perspectives pour les opérations militaires, offrant un accès plus rapide et plus efficace à des informations cruciales. Cependant, elle soulève également des questions sur l'utilisation de l'IA dans des contextes sensibles, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données et la prise de décisions délicates.