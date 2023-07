Deux pays africains, la Guinée et la Zambie, ont connu une amélioration significative de leur revenu national brut (RNB) par habitant en 2022, selon les dernières données publiées par la Banque mondiale. Cette évolution marque une transition notable, puisque les deux pays ont quitté la catégorie de revenu faible pour accéder à la catégorie de revenu intermédiaire/tranche inférieure. Le classement établi par la Banque mondiale repose sur la répartition des économies mondiales en quatre groupes : faible revenu, revenu intermédiaire/tranche inférieure, revenu intermédiaire/tranche supérieure et revenu élevé.

Ce classement est un indicateur important qui reflète le niveau de développement économique des pays. En 2021, le RNB de la Guinée était de 1 010 dollars par habitant. Cependant, grâce à une croissance économique de 4,7% en 2022, ce chiffre a augmenté pour atteindre 1 180 dollars par habitant. Malgré l'instabilité politique et les difficultés d'approvisionnement dans le secteur agricole, l'économie guinéenne a pu compter sur la dynamique de son secteur minier, qui a joué un rôle essentiel dans cette croissance économique, précise un communiqué de presse de la Banque..

Pourquoi le Kenya appelle à tourner le dos à la banque mondiale et au FMI? Le président kenyan William Ruto a profité de sa participation au sommet climat de Paris pour proposer la mise en place d’une « banque verte » qui…

De son côté, la Zambie, son économie a également enregistré une croissance de 4,7% en 2022. Cependant, le pays a fait face à un défi majeur avec une inflation de 8,6%. Malgré cela, le RNB par habitant de la Zambie a augmenté de manière significative de 13,6% pour atteindre 1 170 dollars en 2022. Cette croissance témoigne des efforts déployés par le pays pour améliorer son développement économique global. L'augmentation du RNB par habitant dans ces deux pays est un signe encourageant de leur progrès économique et de leur capacité à relever les défis auxquels ils font face.

Le RNB, ou Revenu National Brut, est un indicateur économique essentiel qui mesure la valeur totale des biens et services produits par un pays sur une période donnée. Il représente le revenu final d'un pays, une fois les paiements aux facteurs de production étrangers déduits et les paiements reçus des facteurs de production étrangers ajoutés. Le RNB par habitant permet de mesurer le niveau de richesse moyenne d'un pays et est utilisé pour évaluer son développement économique. Une augmentation du RNB par habitant témoigne généralement d'une amélioration du niveau de vie et du progrès économique d'un pays.