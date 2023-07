L'OTAN, une alliance historique entre nations principalement occidentales, se trouve actuellement au cœur d'une crise secrète entre deux de ses membres les plus puissants : la France et les États-Unis. En toile de fond, une question brûlante : faut-il que l'OTAN s'implique davantage en Asie, en particulier face à la montée en puissance de la Chine? La tension est apparue lors du sommet de l'OTAN à Vilnius, où la présence de pays asiatiques - le Japon, la Corée du Sud - a mis en évidence une divergence d'opinions. Les États-Unis, préoccupés par la montée de la Chine, souhaitent que l'Alliance se tourne de plus en plus vers l'Asie.

Des positions divergentes sur le rôle de l'OTAN

Cependant, la France maintient une position différente. Paris estime que l'OTAN doit se concentrer sur ses obligations traditionnelles dans l'Atlantique Nord, et rejette l'idée de se laisser entraîner dans la nouvelle guerre froide des États-Unis contre la Chine. La divergence est également manifeste en ce qui concerne l'approche adoptée face à la Chine.

Si l'OTAN a reconnu pour la première fois l'année dernière que la Chine représentait un "défi sérieux", l'annonce a été accueillie avec une certaine inquiétude en France. Les responsables français soulignent qu'ils ont leur propre "stratégie indo-pacifique" et que les intérêts de la France et de l'Union européenne ne sont pas nécessairement alignés sur ceux des États-Unis.

Bureau de l'OTAN à Tokyo : un point de contention

Un autre point de contention est la proposition d'ouvrir un bureau de l'OTAN à Tokyo. La France a opposé son veto à cette proposition, une décision symbolique qui témoigne de son désaccord avec les États-Unis. Les responsables français soutiennent que le renforcement de la coopération entre le Japon et l'OTAN est plus important que l'ouverture d'un bureau à Tokyo. Alors que les tensions entre la France et les États-Unis s'intensifient, la Chine observe avec intérêt.

Les tentatives d'autonomie de la France par rapport à la stratégie américaine sont probablement accueillies favorablement par Pékin. Au sein de l'OTAN, la France est connue pour son approche à la fois loyale et autonome. Cette nouvelle divergence d'opinions entre les États-Unis et la France au sein de l'OTAN souligne une fois de plus la complexité de l'alignement des intérêts des nations dans un monde de plus en plus interconnecté.