L’Ukraine a subi des pertes énormes au cours de ces dernières 24 heures, selon les informations qui ont été rapportées dans le point quotidien établi par le ministère russe de la Défense dans son bilan du 24 juillet. Les forces russes auraient réussi à détruire 35 drones et un projectile de lance-roquettes multiple HIMARS appartenant à l’Ukraine. On retiendra également que l’Ukraine aura perdu un centre de communication en république populaire de Donetsk (RPD) et un poste de commandement dans la région de Zaporojié.

Ainsi, la Russie a réussi à déjouer plus de 10 contre-attaques de Kiev. Au total, près de 615 soldats ukrainiens ont été neutralisés, selon le point qui a été fait par le ministère russe de la Défense dans son point. Plusieurs armements ont également été détruits par la Russie. On retient ainsi qu’un obusier D-20, trois D-30, quatre Gvozdika, un système d’artillerie M777 américain, un canon automoteur Caesar de fabrication française et un canon automoteur Krab de production polonaise ont été mis hors d’état de nuire par la Russie.

Ce point qui a été fait par les autorités de la défense russe intervient peu après les motos de Vladimir Poutine sur la contre-offensive ukrainienne. Pour l’homme fort du Kremlin, malgré le soutien total dont bénéficie Kiev des pays de l’Otan et des États-Unis, le régime de Kiev « a de plus en plus de mal à envoyer de nouveaux renforts au front ».

« Ni les ressources colossales qui ont été injectées dans le régime de Kiev, ni la fourniture d'armes, de chars, d'artillerie, de véhicules blindés et de missiles occidentaux n'ont aidé. La livraison de milliers de mercenaires et de conseillers étrangers qui ont été le plus activement utilisé pour tenter de percer le front de notre armée n'a pas aidé non plus », a déclaré le président russe Vladimir Poutine ce vendredi 21 juillet lors d’une rencontre avec le Conseil de sécurité russe.