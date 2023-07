Steve Ballmer, l'ancien PDG de Microsoft, est une personnalité exceptionnelle dans le monde des affaires. Avec une fortune de 120 milliards de dollars, il fait partie d'un groupe très restreint de seulement dix individus dont la richesse dépasse les 100 milliards de dollars. Ce club très exclusif compte uniquement des fondateurs et propriétaires d'entreprises, à l'exception de Ballmer lui-même. Au fil des années, Steve Ballmer a réussi à grimper au sixième rang des personnes les plus riches du monde.

Il surpasse ainsi des noms bien connus tels que Warren Buffett, Mark Zuckerberg et même les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin. Seul son ancien patron et fondateur de Microsoft, Bill Gates, le précède avec une différence de richesse de seulement 17 milliards de dollars. La majeure partie de la fortune de Ballmer est liée à sa participation en actions dans Microsoft, où il a exercé les fonctions de CEO pendant 14 ans avant de prendre sa retraite en 2014. Les fondateurs de startups détiennent généralement une part importante de leur entreprise, et si celle-ci connaît un succès fulgurant, la valeur de leurs parts s'envole.

C'est ainsi que la plupart des entrepreneurs de la tech deviennent des multimillionnaires ou même des milliardaires du jour au lendemain. Bien que Steve Ballmer n'ait jamais fondé sa propre entreprise, il a suivi un parcours similaire à celui des premiers employés de Microsoft. En 1998, il est devenu président de la société, puis a remplacé Bill Gates en tant que CEO en 2000. À sa retraite en 2014, à l'âge de 58 ans, Ballmer possédait 333 millions d'actions Microsoft, représentant 4 % de l'entreprise.

Après sa carrière chez Microsoft, Ballmer s'est tourné vers d'autres passions, dont le sport. Il a acquis l'équipe de basket-ball des Los Angeles Clippers pour la somme colossale de 2 milliards de dollars. Cependant, malgré ses nouvelles activités, la majeure partie de sa richesse continue de provenir de sa participation dans Microsoft. La valeur de sa participation dans l'entreprise a atteint aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars, une somme impressionnante par tout standard. Cette valorisation est en partie due à la flambée de 44 % du cours de l'action de Microsoft cette année-là, qui a ajouté 34 milliards de dollars à la fortune nette de Ballmer.

Steve Ballmer est donc un exemple exceptionnel d'un parcours réussi sans avoir été le fondateur d'une entreprise. Son engagement et sa vision en tant que CEO de Microsoft lui ont permis de réaliser des gains extraordinaires et de figurer parmi les personnes les plus riches du monde. Son histoire est une inspiration pour de nombreux entrepreneurs et hommes d'affaires, démontrant que le succès peut être atteint de différentes manières dans le monde des affaires.