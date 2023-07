Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, sous la direction du Président de transition Ibrahim Traoré, a fait part de son soutien à l'opération militaire spéciale menée par la Russie en Ukraine. Lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine en marge du sommet Russie-Afrique, M. Traoré a exprimé le plein appui de son peuple et de son gouvernement à cette initiative fortement critiquée en Occident.

"Je peux vous assurer que dans la situation actuelle avec l'opération militaire spéciale, vous avez en tout cas le soutien du peuple burkinabè et de son gouvernement", a déclaré M.Traoré au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine selon Sputnik. Outre ce soutien militaire, l'entretien entre les deux dirigeants a également porté sur des sujets d'importance économique pour le Burkina Faso. En effet, le président de transition a plaidé en faveur de la construction d'une centrale nucléaire sur le sol burkinabè. Cette requête est motivée par le besoin crucial du pays en énergie, afin de soutenir son développement et de répondre aux besoins croissants de sa population.

Selon M. Traoré, une centrale nucléaire au Burkina Faso aurait une portée bien au-delà de ses frontières. "Nous avons un besoin crucial d'énergie. A ce titre, c'est un point important pour moi, parce que nous avons besoin en tout cas si possible d'implanter une centrale nucléaire au Burkina", a martelé le dirigeant burkinabè. Étant situé en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, le pays pourrait se positionner en tant qu'exportateur d'énergie vers d'autres nations de la région. Cette vision ambitieuse suscite à la fois des espoirs de développement régional et des interrogations sur les défis techniques, économiques et environnementaux que cela impliquerait.

Cependant, le projet de centrale nucléaire est loin d'être acquis. Il soulève des préoccupations sur la sécurité, la gestion des déchets radioactifs et les risques potentiels pour l'environnement. De plus, les coûts de construction et d'exploitation d'une centrale nucléaire sont très élevés, ce qui pourrait peser lourdement sur l'économie du Burkina Faso. Malgré ces défis, le Président Traoré reste convaincu que le développement énergétique est essentiel pour l'avenir du pays. Il a donc fait appel à la coopération internationale pour soutenir ce projet d'envergure. Le Burkina Faso recherche ainsi des partenaires et des investisseurs prêts à contribuer à la réalisation de cette ambition énergétique.

Pour rappel, dans la journée d'hier, nous rapportons dans un de nos précédents articles que Ibrahim Traoré a dézingué la France et la CEDEAO sans les nommer. "Le capitaine Traoré a remis en question l'incongruité apparente entre les richesses naturelles abondantes de l'Afrique et la pauvreté omniprésente sur le continent. Il a exprimé sa frustration face à la situation où les dirigeants africains sont obligés de voyager à travers le monde pour "mendier" sur la scène internationale malgré l'abondance de ressources sur leur sol natal", avons nous écrit dans notre précédent article. Une intervention qui n'est pas restée sans réponse puisque les instants qui ont suivi Macky Sall répond à Ibrahim Traoré qui affirmait que les présidents mendiaient