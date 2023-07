Dans le quartier de La Grande-Borne à Grigny (Essonne), un terrible événement a secoué la communauté locale ce samedi matin. Le corps sans vie d'une femme d'origine béninoise âgée de 44 ans a été découvert dans le congélateur de l'appartement de son petit ami, un homme âgé de 47 ans et de nationalité algérienne rapportent plusieurs médias locaux depuis quelques heures. Cette macabre découverte a été faite par les policiers hier samedi, suite à une disparition inquiétante depuis jeudi soir.

Tout a commencé jeudi soir lorsque la mère de famille a été déposée par l'un de ses enfants chez son petit ami, un ressortissant algérien. Le lendemain matin, elle ne répondait plus au téléphone, suscitant l'inquiétude de son fils. Ce dernier s'est donc rendu au domicile du petit ami, place du Damier à Grigny. Mais ce qu'il a découvert là-bas n'était que le début d'un cauchemar. Le fils est tombé sur le petit ami, visiblement alcoolisé, qui a affirmé que la mère de famille avait déjà quitté les lieux. Douteux face à cette réponse évasive, le fils a alerté immédiatement la police.

Les forces de l'ordre ont par la suite interpellé le suspect le vendredi soir vers 20h30. Celui-ci portait une arme de poing et présentait des taches de sang sur ses vêtements, éveillant ainsi les soupçons des enquêteurs. A ce moment, la victime était toujours introuvable, et une enquête pour "enlèvement et séquestration" a été ouverte. Les enquêteurs de la police judiciaire d'Évry ont mené une perquisition au domicile du suspect le samedi matin, dans l'espoir de trouver des éléments supplémentaires pour élucider cette affaire macabre. Malheureusement, leur découverte a été terrifiante.

Le corps de la victime était caché dans le congélateur de l'appartement. L'horreur a frappé les esprits alors que les enquêteurs tentent désormais de comprendre les raisons derrière cette affaire. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes exactes du décès de cette femme, originaire du Bénin. Les prochains jours seront essentiels pour que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire tragique.