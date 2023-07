Une importante délégation de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations, de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (en charge du développement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ)) et ses partenaires ont effectué du 19 au 27 juin 2023 en France une tournée ‘’Osez Le Bénin ! Roadshow France 2023’’ dans plusieurs villes françaises. Quelques semaines plus tard, cette tournée a commencé à porter ses fruits.

Le premier responsable de INNOV BIOTECH, Simon GOMIS a visité ce jeudi 20 juillet 2023 la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ). Après avoir visité les infrastructures et les installations , il a précisé que sa présence dans cette zone « est liée au Roadshow que le gouvernement du Bénin a organisé à Paris » . Il a déclaré qu’il est « très impressionné » par ce qu’il a vu. Selon lui, on est passé « de la maquette à la réalité » à travers ce qu’on voit entre autres le Centre de formation au métier du textile, les usines de transformation des produits agricoles. « On sent effectivement que tout cela a été réfléchi, pensé nourri et mis en œuvre. On a juste hâte de gérer les menus détails pour pouvoir nous installer » a signifié Simon Gomis.

Il a salué le professionnalisme des responsables de la GDIZ. « On sent que c’est orchestrer, réfléchi, pragmatique », Car « on passe à l’action, on ne perd pas beaucoup de temps », a-t-il ajouté. Il a donc laissé entendre que « c’’est la première fois en Afrique qu’on voit une telle efficience dans l’action ». La prochaine étape selon Simon Gomis est « la concrétisation d’une installation dans cette zone » notamment une unité de production de tests de dépistage des maladies cardio-métaboliques. Précisons que les produits de cette entreprise sont les productions de tests de dépistage de l’insulino-résistance et développement de programmes de prise en charge post-dépistage.