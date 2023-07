La Chine devance Jeff Bezos et Elon Musk dans le domaine spatial avec un exploit sans précédent. Une société privée chinoise a récemment réalisé un exploit technologique majeur en lançant avec succès la première fusée spatiale fonctionnant à base de méthane et d'oxygène liquide. Les médias d'État chinois ont rapporté cet événement historique, qui marque une avancée significative dans le domaine de l'exploration spatiale. Le décollage de la fusée Zhuque-2 a eu lieu au Centre de lancement de satellites de Jiuquan, situé dans la région autonome de Mongolie intérieure, au nord-ouest de la Chine.

Le lancement s'est déroulé conformément aux procédures prévues, et la mission a été couronnée de succès, démontrant ainsi le savoir-faire technique de l'entreprise. Il convient de noter que ce n'était pas la première tentative de la société LandSpace, basée à Pékin, de lancer le Zhuque-2. En effet, une première tentative en décembre s'était soldée par un échec. Cependant, cette deuxième tentative a été un triomphe retentissant, surpassant les efforts de leurs concurrents américains dans le développement de lanceurs plus respectueux de l'environnement, plus sûrs, moins coûteux et adaptés à une utilisation répétée.

Cette réussite a propulsé la Chine devant des géants tels que SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos dans la course à la mise au point de véhicules spatiaux propulsés au méthane. Le méthane est considéré comme un carburant plus écologique et plus abondant que les alternatives traditionnelles telles que le kérosène. Le jour même du lancement réussi du Zhuque-2, la Chine a annoncé ses projets ambitieux pour l'exploration de la Lune. D'ici 2030, le pays prévoit d'envoyer deux fusées sur notre satellite naturel. L'une des fusées sera chargée de transporter un vaisseau spatial qui se posera à la surface de la Lune, tandis que l'autre sera destinée au transport des astronautes.

Une fois en orbite lunaire, les deux fusées s'amarreront avec succès, permettant aux astronautes chinois de rejoindre le module d'atterrissage lunaire. Ces informations ont été relayées par les médias d'État chinois, citant un ingénieur de l'Agence spatiale chinoise. Cette série d'exploits technologiques place la Chine en première ligne de la course à l'exploration spatiale. Les progrès réalisés dans le domaine des fusées propulsées au méthane ainsi que les projets ambitieux visant à envoyer des fusées sur la Lune démontrent l'engagement et la détermination de la Chine à repousser les frontières de l'exploration spatiale

Pour rappel, la course pour la conquête de l'espace est devenue une préoccupation majeure pour de nombreuses puissances du monde. Dans un contexte de rivalités internationales, les pays se lancent dans des programmes ambitieux visant à étendre leur influence et à marquer leur supériorité technologique. Des géants comme les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Union européenne investissent massivement dans l'exploration spatiale, cherchant à repousser les limites de la connaissance et à exploiter les ressources extraterrestres. La lune, Mars et au-delà sont des destinations convoitées. Cette compétition stimule l'innovation et ouvre de nouvelles perspectives scientifiques, économiques et politiques, tout en suscitant des questions éthiques et environnementales cruciales.