L'économie mondiale tourne autour de l'importation et de l'exportation de produits, une dynamique qui est devenue le pilier des échanges internationaux. Le blé russe est un produit bien connu dans de nombreux pays africains, une présence forte qui a déjà établi la Russie comme partenaire commercial important sur le continent africain dans ce secteur. Cependant, un nouveau domaine d'intérêt semble émerger pour le géant eurasiatique: l'industrie automobile.

AvtoVAZ, le plus grand constructeur automobile en Russie, envisage sérieusement de faire son entrée sur le marché africain. Le PDG de la société, Maxim Sokolov, a déclaré lors de l'exposition Innoprom qui prend fin ce jour qu'ils envisagent une collaboration active avec plusieurs pays africains. Parmi ceux-ci, l'Algérie, le Nigéria, l'Éthiopie et le Ghana ont été spécifiquement mentionnés. Il a également révélé que la société mène des pourparlers actifs avec plusieurs pays du golfe Persique concernant l'exportation et l'assemblage de leurs voitures Lada.

Cela se produit dans le contexte d'une augmentation de la demande de véhicules en Afrique. Selon un rapport du Forum économique mondial, l'industrie automobile du continent devrait connaître une croissance d'environ 40% d'ici 2027. La hausse de la classe moyenne, l'urbanisation rapide et la demande croissante de véhicules ont tous contribué à cette tendance ascendante. AvtoVAZ, ayant déjà établi des liens commerciaux avec la Tunisie et l'Égypte, voit dans cette évolution une opportunité d'élargir son marché.

Toutefois, ce mouvement n'est pas sans contexte politique. Depuis le début de la crise ukrainienne, la Russie a cherché à diversifier ses relations économiques en réponse aux sanctions imposées par l'Occident. L'augmentation des exportations vers des marchés non traditionnels est une stratégie clé pour atténuer l'impact économique de ces sanctions. Ainsi, le pivot vers l'Afrique peut être considéré comme une partie de cette diversification plus large des relations économiques russes. En tout état de cause, les voitures russes pourraient bientôt suivre le blé russe dans le voyage vers le marché africain.