La Russie a déclaré avoir éliminé près de 5.000 mercenaires étrangers qui opéraient en Ukraine depuis le déclenchement de l'opération militaire spéciale. Ce chiffre impressionnant fait partie des 11.675 combattants étrangers de 84 nationalités différentes qui ont rejoint l'Ukraine pour participer aux hostilités aux côtés des forces armées ukrainiennes, a révélé le ministère russe de la Défense. Ces mercenaires viennent majoritairement de Pologne, des États-Unis, du Canada, de la Géorgie, du Royaume-Uni, de la Roumanie, de la Croatie, de la France et de la région syrienne sous contrôle turc.

Selon Tass, l'afflux de mercenaires a connu une forte diminution après les premières pertes enregistrées. Le mois de mars et avril 2022 ont enregistré le plus grand nombre d'arrivées. La Pologne a été le plus grand pourvoyeur de mercenaires avec plus de 2.600 personnes, suivie des États-Unis et du Canada (900 personnes ou plus), de Géorgie (plus de 800 personnes), du Royaume-Uni et de Roumanie (700 personnes ou plus), de Croatie (plus de 300 personnes), ainsi que de France et de la partie de la Syrie sous contrôle turc (200 personnes ou plus).

L'Ukraine, de son côté, a subi des pertes significatives parmi ces combattants mercenaires étrangers. Plus de 4.800 combattants, principalement originaires des États-Unis, du Canada et des pays européens, ont été perdus sur le champ de bataille. Par ailleurs, le ministère russe de la Défense affirme que près de 4.800 autres ont fui le territoire ukrainien à cause de l'intensité des combats.

Il est à noter que les commandants des forces armées ukrainiennes ne sont pas tenus pour responsables des pertes parmi les mercenaires, selon les informations obtenues par le ministère russe de la Défense lors d'interrogatoires de militaires ukrainiens capturés. En outre, plus de 2.000 mercenaires étrangers continuent à combattre au sein des forces armées ukrainiennes, poussant la Russie à accuser le régime de Kiev d'utiliser ces ressortissants étrangers comme chair à canon dans ce conflit.