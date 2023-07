L'hégémonie du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale est de plus en plus remise en question. Après la Chine et son initiative d'internationalisation du yuan, c'est au tour de l'Inde de suivre cette voie. Un rapport récent révélée par la Reserve Bank of India (RBI) indique que le pays cherche à internationaliser sa monnaie, la roupie, en réponse à la crainte suscitée par les sanctions américaines contre la Russie qui ont conduit à son exclusion du système financier mondial dominé par le dollar. La RBI a publié un rapport dans lequel elle encourage l'ouverture de comptes libellés en roupies pour les non-résidents en Inde et à l'étranger.

Le rapport recommande également l'intégration des systèmes de paiement indiens avec ceux d'autres pays pour les transactions transfrontalières. Cependant, ces recommandations du groupe de travail de la RBI ne reflètent pas sa position officielle, mais elles surviennent un an après que l'administration du Premier ministre Narendra Modi a commencé à promouvoir une utilisation plus grande de la roupie à l'échelle mondiale.

Bien que l'idée d'une dédollarisation soit tendance, le dollar reste de loin la monnaie de réserve dominante, représentant près de 90% des transactions en devises étrangères selon une enquête de 2022 de la Banque des Règlements Internationaux. Cependant, les propos de personnalités politiques et économiques montrent que l'hégémonie du dollar pourrait être menacée. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain, a déclaré dans une interview avec Fareed Zakaria de CNN : "Lorsque nous utilisons des sanctions financières liées au rôle du dollar, il y a un risque qu'avec le temps, cela puisse saper l'hégémonie du dollar".

Cette tendance vers la dédollarisation est alimentée par plusieurs facteurs. D'une part, la montée en puissance de devises alternatives comme le yuan chinois, qui représentait 4,6% du financement du commerce mondial en février 2023 selon les données du système de paiement mondial SWIFT, contre 1,8% en février 2022. D'autre part, la situation géopolitique, notamment les sanctions occidentales contre la Russie à la suite de la guerre en Ukraine, a poussé les entreprises russes à se tourner vers des devises alternatives, le yuan ayant même dépassé le dollar en tant que devise la plus échangée en Russie pour la première fois en février 2023.

En dépit de ces défis, le dollar conserve une position dominante et solide. Cependant, il est indéniable que le paysage financier mondial évolue. Les États-Unis vont devoir surveiller attentivement cette situation et prendre les mesures nécessaires pour protéger le statut du dollar. Mais à l'heure où la Chine et maintenant l'Inde envisagent l'internationalisation de leurs devises, il semble que la dédollarisation pourrait gagner du terrain, modifiant progressivement l'équilibre de l'économie mondiale.