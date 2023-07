La Russie continue de faire des progrès en matière d’armement moderne. Un nouveau drone, disposant de grandes capacités, a été dévoilé par la société Zala Aero Group, relevant du groupe Kalachnikov. Il s’agit, en effet, des drones-kamikazes, Lancet modernisés. Dans une interview accordée, hier dimanche 16 juillet 2023, au média russe Rossiya 1, Alexandre Zakharov, constructeur en chef de la société, a déclaré que les nouveaux drones ne pourront pas être neutralisés par les systèmes de guerre radio électronique. Il a justifié cela par le fait que le centre de traitement se trouve à l’intérieur de l’appareil.

Spécialement fabriqué pour abattre les blindés

« L’essentiel, c’est la simplicité de son usage. La simplicité d’usage et l’invulnérabilité contre tous les moyens de défense. Il sera quasiment impossible de le combattre » a-t-il déclaré. Alexandre Zakharov a indiqué que le drone Lancet ne fonctionnera que sur commande de l’opérateur, tout en soulignant que la cible sera choisie par l’appareil. Il faut également noter que le Lancet a été spécialement fabriqué pour détruire les blindés, sans pour autant toucher les humains ou les camionnettes. Toutefois, s’il se trouve entre les mains d’un ennemi, celui-ci ne pourra pas le conduire à cause des multiples couches de protection intégrées à l’appareil.

Pour rappel, ces informations interviennent plus d'un mois après que les USA ont annoncé qu’une alliance est en cours de formation entre la Russie et la République islamique d’Iran, pour concevoir des drones. L’information avait été donnée par John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. D’après lui, Moscou aurait déjà reçu du matériel iranien pour construire une usine de drones. Celle-ci serait opérationnelle dès le début de l'année prochaine. Selon l’officiel américain, l'emplacement prévu pour cette usine de drones a été révélé par une image satellite, qui montre qu’elle est située à 900 kilomètres à l'est de Moscou.