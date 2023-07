Le président américain Joe Biden a récemment fait une remarque ironique concernant le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine. Suite à la tentative de mutinerie ratée contre les autorités de Moscou, Biden a souligné les risques potentiels d'élimination auxquels Prigojine pourrait faire face, suggérant qu'il devrait être prudent dans ses choix alimentaires. Alors que Wagner a récemment tenté une mutinerie contre Moscou qui a échoué, Biden a conseillé à Evguéni Prigojine de faire attention à ce qu'il mange.

«Dieu seul sait ce qu'il va faire. Je ne suis même pas sûr où il est et quels contacts il a. Si j'étais lui, je ferais attention à ce que je mange. Je surveillerais le menu», a lancé le numéro un américain Joe Biden ce jeudi lors d'une conférence de presse . Ces commentaires humoristiques ont été prononcés après que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ait confirmé que Vladimir Poutine avait rencontré Prigojine le 29 juin. La rencontre aurait duré près de trois heures et aurait impliqué 35 personnes, y compris tous les commandants et les dirigeants de l'organisation Wagner.

Peskov a souligné que Poutine avait évalué les activités de Wagner sur le front ukrainien, ainsi que les événements survenus le 24 juin, date de la rébellion du groupe paramilitaire. Ces développements ont suscité de nombreuses spéculations quant à l'avenir de Prigojine et à la réaction de Moscou face à sa tentative de mutinerie. Il est intéressant de noter que ces déclarations de Biden surviennent dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Russie. Les relations entre les deux pays ont été tendues ces dernières années en raison de divergences d'opinions sur divers sujets, notamment l'Ukraine, la Syrie et les ingérences présumées dans les élections.

La situation actuelle du chef de Wagner reste incertaine, et il est difficile de prédire ce qu'il fera à l'avenir. Toutefois, les événements récents ont clairement mis en évidence la complexité des relations entre la Russie et les groupes paramilitaires tels que Wagner. Pour rappel, le mois dernier, le groupe paramilitaire russe Wagner a lancé une rébellion armée contre les autorités militaires. Les choses sont allées très vite et les heures qui ont suivi le patron du groupe a fait marche arrière. La presse a annoncé qu'il devrait s'exiler en Biélorussie. Seulement ces derniers jours, le président Loukachenko a annoncé que Prigojine était toujours en Russie.

Depuis, Prigojine est introuvable et personne ne connait sa position exacte actuellement. Entre temps, la télévision russe a publié les images d'une perquisition dans son palais en Russie où un gros butin a été découvert après la rébellion (photos). Des médias ont annoncé qu'il serait mort, d'autres ont affirmé qu'il souffrirait d'un cancer. Des versions qui jusque là peuvent être versées dans la catégorie de rumeur puisque rien d'officiel n'est dit sur la situation du patron du groupe paramilitaire russe.