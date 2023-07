Un raid mené par les forces russes en juin dernier dans la résidence d'Evgueni Prigojine, chef du groupe de mercenaires de Wagner, a mis au jour une collection étonnante de perruques et de masses utilisées présumément pour des actes de violence contre les traîtres. Les détails de cette découverte ont été divulgués mercredi. Des photos des biens récupérés ont été partagées par les médias d'État russes, après que Prigojine ait récupéré cette semaine sa cache d'armes. Des millions de dollars en espèces et des lingots d'or, ont été confisqués lors d'une perquisition effectuée le 24 juin dans son luxueux domaine de Saint-Pétersbourg.

Ces nouvelles images ont été diffusées dans le cadre de l'émission "60 minutes" sur une chaîne de télévision publique, dans le but de dénoncer publiquement Prigojine et de fournir des preuves supplémentaires de ses antécédents criminels et de son passé trouble. Prigojine, âgé de 62 ans, avait organisé le mois dernier une mutinerie armée contre les hauts gradés militaires russes, mais il a finalement annulé cette tentative de coup d'État. Suite à un accord conclu avec le Kremlin pour le protéger de poursuites pénales, il avait été banni en Biélorussie.

Les images diffusées mercredi lors du raid ont révélé des boîtes remplies de roubles, un placard rempli de perruques, une cache d'armes, ainsi qu'une collection de gros marteaux souvenir qui auraient été utilisés par les combattants de Wagner pour mettre fin aux jours des traîtres. Parmi ces objets, une photo a mis en évidence un énorme marteau de forgeron avec l'inscription "Pour une utilisation dans des négociations importantes". Ces images ont également offert un aperçu de l'intérieur luxueux de la demeure du chef de guerre, comprenant un hélicoptère personnel et une grande piscine intérieure.

Les autorités russes ont également découvert environ 600 millions de roubles, soit l'équivalent de 6,58 millions de dollars, dans ses propriétés. De plus, plusieurs passeports portant tous le visage de Prigojine, mais sous des noms différents, ont été découverts. Prigojine est retourné en Russie mardi pour récupérer sa cache d'armes, après avoir déjà récupéré quelques jours plus tôt 100 millions de dollars en espèces et en or selon les informations rapportées par les médias. Il a affirmé que cet argent avait été utilisé pour payer les combattants de Wagner et soutenir leurs familles.