Les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ont longtemps été marquées par des tensions persistantes, des conflits militaires et des impasses diplomatiques. Cette animosité remonte à la guerre de Corée de 1950 à 1953, une confrontation directe qui s'est terminée par un armistice et non par un traité de paix, laissant techniquement les deux pays en état de guerre. Aujourd'hui, dans ce contexte toujours tendu, un nouvel acteur a fait son apparition : les États-Unis. Pour la première fois en 40 ans, un sous-marin nucléaire américain a accosté dans un port sud-coréen, mettant en lumière l'escalade des tensions sur la péninsule coréenne.

Ces dernières années, la menace nord-coréenne a pris une nouvelle dimension avec les ambitions nucléaires affichées par son dirigeant, Kim Jong Un. L'arrivée du sous-marin américain dans les eaux sud-coréennes intervient alors que Kim Jong Un appelle à un développement accru des armes, y compris des armes nucléaires tactiques. Le geste audacieux des États-Unis semble donc être une réponse directe à cette menace croissante.

Dans le contexte de ce défi sécuritaire, les relations entre Séoul et Washington se sont intensifiées, illustrées par une coopération militaire renforcée. Cette stratégie a été concrétisée par la tenue d'une première réunion du Groupe consultatif nucléaire (NCG) à Séoul, dans le but de coordonner la préparation militaire face à la menace nord-coréenne.

Pourtant, cette démonstration de puissance des États-Unis a suscité l'ire de la Corée du Nord. Kim Yo Jong, la sœur influente du dirigeant nord-coréen, a déclaré que le déploiement de telles armes nucléaires éloignerait davantage son pays de possibles pourparlers. Malgré cette réaction, l'arrivée du sous-marin américain à Busan marque la détermination inébranlable de Washington à contrecarrer les ambitions nucléaires de Pyongyang, soulignant la volonté des États-Unis de protéger leurs alliés et de maintenir la stabilité dans la région.