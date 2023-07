Les tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine ont atteint un nouveau sommet, alimentées par la volonté de chaque pays de maintenir une longueur d'avance dans un secteur stratégique et en évolution rapide. Face à la récente politique de l'administration Biden, qui vise à freiner l'exportation de puces graphiques de pointe comme les NVIDIA A100 et H100, la Chine a trouvé une parade : le cloud computing. En effet, plutôt que de s'appuyer sur des composants physiques, l'Empire du Milieu utilise des services de cloud computing comme Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM Cloud ou Google Cloud, pour maintenir son avantage technologique. Cependant, cette stratégie de contournement pourrait se heurter à de nouveaux obstacles, alors que le gouvernement de Biden envisage d'imposer des restrictions supplémentaires sur ces services.

En riposte à ces manœuvres, la Chine a également lancé ses propres coups, notamment en restreignant les exportations de métaux rares tels que le gallium et le germanium. Ces deux éléments, indispensables à la production de semi-conducteurs, sont principalement produits en Chine, qui représente 80% de la production mondiale. À partir du 1er août, toute exportation de ces métaux nécessitera une licence préalable. Cette mesure a été justifiée par la nécessité de préserver la sécurité nationale et les intérêts de la Chine.

Par ailleurs, les États-Unis ont mis en garde leurs entreprises opérant en Chine qu'elles pourraient être exposées à des sanctions en raison d'une nouvelle loi chinoise sur le contre-espionnage. Cette loi interdit le transfert de toute information liée à la sécurité nationale et élargit la définition de l'espionnage. Cela a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs étrangers quant à un climat commercial potentiellement défavorable.

Ces manœuvres mutuelles illustrent l'intensité de la rivalité technologique entre les deux superpuissances. Chacune cherche à prendre l'avantage en contrôlant des ressources stratégiques et en restreignant l'accès de l'autre à des technologies de pointe. Toutefois, il reste à voir comment ces tensions vont évoluer et quel impact elles auront sur l'économie mondiale et le paysage technologique.