En vue d'inscrire son nom parmi les géants spatiaux du monde, l'Inde a entamé une mission audacieuse pour réaliser un exploit sans précédent : atterrir sur le pôle sud lunaire. Le vaisseau spatial Chandrayaan-3 a été propulsé dans l'espace par une fusée de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) vendredi dernier, depuis le principal port spatial du pays, situé dans l'état d'Andhra Pradesh. Cette mission spatiale historique a été largement suivie par plus de 1,4 million de personnes qui ont regardé le lancement en direct sur la chaîne YouTube de l'ISRO.

La mission Chandrayaan-3 s'avère particulièrement importante car elle tentera de corriger le tir après le malheureux échec de la mission Chandrayaan-2 en 2020. Alors que l'orbiteur de la mission précédente avait réussi à se mettre en orbite, son atterrisseur et son rover avaient été détruits lors d'un accident. Chandrayaan-3, dont le nom signifie "véhicule lunaire" en sanskrit, tentera d'atteindre le même lieu d'atterrissage, cette fois en espérant réussir un atterrissage contrôlé.

Si l'atterrissage est réussi, l'Inde rejoindra un groupe exclusif de pays - les États-Unis, l'ancienne Union soviétique et la Chine - qui ont réussi à effectuer un atterrissage lunaire contrôlé. Cependant, l'Inde va plus loin : elle a l'ambition d'être la première nation à atterrir sur le pôle sud lunaire. Cet endroit est particulièrement attractif pour les agences spatiales et les entreprises privées du secteur spatial en raison de la présence de glace d'eau, qui pourrait faciliter l'implantation d'une future station spatiale.

La mission Chandrayaan-3 représente également une nouvelle étape dans l'évolution du secteur spatial indien. Depuis que le pays s'est ouvert aux lancements privés en 2020, le nombre de startups spatiales a plus que doublé. Cette croissance fulgurante a été stimulée par les politiques du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, qui vise à encourager les investissements dans les lancements spatiaux et les activités connexes. En marquant un jalon dans l'exploration lunaire, l'Inde espère non seulement réaliser un exploit technique, mais aussi galvaniser son statut de puissance spatiale majeure sur la scène mondiale.