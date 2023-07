Le Bénin a subi des attaques terroristes au cours de l’année 2021 où des militaires béninois ont tués. Lors de son discours sur l’Etat de la Nation devant les députés le mercredi 29 décembre 2021 au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon déclarait : « Nous avons été à plusieurs reprises éprouvés ces derniers temps…. Le Gouvernement prend déjà des mesures fortes et poursuivra les investissements nécessaires pour notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques, afin que ce genre d’incursion sur notre territoire ne puisse continuer ».

Et il ajoutait ceci : « Les capacités opérationnelles de nos Forces de défense et de sécurité seront considérablement renforcées » et « les moyens leur seront donnés à suffisance pour leur permettre d’assurer la protection optimale du pays tout entier, de sorte que, même dans leurs propres rangs, il n’y ait pas d’autres victimes ». Pour joindre l’acte à la parole et lutter efficacement contre le terrorisme, l’armée béninoise a été renforcée en effectif et en équipement dans le cadre du plan de riposte contre le terrorisme.

La semaine dernière, les Forces de défense et de sécurité du Bénin ont réceptionné trois (03) hélicoptères PUMA de fabrication française destinés au transport de troupe. Ces hélicoptères PUMA sont également armés et sont déjà acheminés dans la zone septentrionale du Bénin où ils ont déjà effectué leur premier vol. Il faut signaler qu’avant que le gouvernement béninois n’acquise ses 3 nouveaux appareils, l’armée béninoise opérait déjà avec deux (02) hélicoptères Ecureuils. Précisons que la coopération militaire entre le Bénin et les pays limitrophes s’est intensifiée et ainsi qu’avec les partenaires techniques et financiers notamment la France, les Etats-Unis d’Amérique.