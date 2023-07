La Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ) a fait « une remarquable » entrée dans le rang des pays exportateurs de textile. Ce mercredi 12 juillet 2023, les responsables de la Société d’Investissement et de promotion de l’Industrie du Bénin (SIPI-Bénin), de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (Apiex) et du groupe Arise ont procédé officiellement au lancement de la première exportation de vêtements « Made in Bénin » confectionnés dans les usines de production de textile de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé. Il s’agit de 70.000 pièces de polos et collants livrées à la marque américaine, The Children Place (TCP). La livraison de ces 70.000 pièces de vêtements est la première d’une série qui fait entrer le Bénin désormais dans le cercle fermé des pays producteurs de dérivés de textiles.

La révolution industrielle est devenue une réalité au Bénin. En effet, environs deux ans après le démarrage des travaux d’aménagement de la GDIZ, le fleuron de l’industrie béninoise a enregistré sa première exportation de vêtements à destination des Etats-Unis d’Amérique. Le conteneur a quitté la Zone industrielle de Glo-Djigbé avec lesdites 70.000 pièces de polos et collants pour enfants ((leggings, polos pour filles et garçons). Cette cargaison est une commande de la marque américaine The Children Place, propriétaire d’une chaîne d’une chaîne de vêtements aux Etats-Unis, au Canada et Porto Rico. C’est tout heureux que les responsables de la SIPI-Bénin, de l’Apiex et des unités de production de textile au sein de la GDIZ ont autorisé à quitter les locaux ce fleuron de l’ industrie béninoise.

Le Directeur Général de la SIPI-Bénin, Létondji Béhéton n’a pas manqué d’extérioriser ses impressions. À l’en croire, « cette livraison d’aujourd’hui représente une étape importante dans le développement de l’industrie textile dans notre pays ». Pour lui, si la marque TCP leur a fait confiance, « ça va faire écho partout dans le monde et les marques de vêtements vont comprendre que désormais, le Bénin est une destination qui est capable de leur fournir des vêtements comme le Bangladesh, le Vietnam et beaucoup d’autres destinations ». Il a laissé entendre que cette première exportation est placée « sous le sceau d’un Bénin qui est en train de rentrer dans le gotha des pays à même de produire des vêtements pour le monde, les marques les plus importantes ». Le Directeur de la SIPI-Bénin a fait savoir qu’avant la fin de l’année, la Gdiz doit livrer « à peu près 700.000 pièces de vêtements » et « plus de trois millions de vêtements » dès l’année prochaine. Il n’a pas manqué d’indiquer que des discussions sont en cours avec plein d’autres marques pour permettre au Bénin d’avoir d’autres contrats.

Le Directeur Général de l’Apiex, Laurent Gangbès, a pour sa part déclaré que cette première exportation est une victoire pour la Sipi-Bénin, le Groupe Arise ainsi que pour l’Agence. La synergie des actions selon lui a permis d’atteindre ce résultat. Pour lui, « c’est une étape importante parce que c’est la première fois qu’à partir du Bénin, nous allons pouvoir exporter massivement de la production textile en direction du reste du monde et surtout, en direction d’un marché très rémunérateur, qui est le marché des USA ». C’est pourquoi, le Directeur Général de l’Apiex a affirmé qu’ils sont fiers « d’avoir une jeunesse formée, capable de servir des marchés exigeants ». Car dit-il, « le Bénin est devenu aujourd’hui un acteur majeur dans le développement de l’industrie textile » et que « ce que le gouvernement a mis en place donne des fruits concrets avec des vêtements de qualité, qui seront demandés partout dans le monde ». Il a ajouté qu’« aujourd’hui, nous allons effectivement placer le Bénin sur la carte des pays où, on produit de la bonne qualité de textile pour des entreprises connues ».