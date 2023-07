Dans un contexte de conflit sur le plan mondial doublé de menaces nucléaires, les médias ont mis un accent particulier sur la mallette nucléaire qui accompagne le président américain dans ses déplacements à l’extérieur. En effet, alors que Joe Biden a rendu une visite au Premier-ministre anglais Rishi Sunak, la mallette a été aperçue à Downing Street. Elle est portée selon une image publiée par le média britannique Mirror par un assistant militaire et membre des forces armées, suivant de près M. Biden.

Cette nouvelle apparition de la valise qui contient tout le nécessaire pour que le patron de la Maison-Blanche puisse autoriser le déploiement d'armes nucléaires si nécessaire, bien qu'il soit éloigné des centres de commandement, y compris les codes d'autorisation nucléaire, intervient dans un contexte très particulier. Certains perçoivent cette apparition comme un message lancé à l’endroit de son homologue russe Vladimir Poutine alors que la tension ne cesse de monter dans le cadre du conflit ukrainien. Depuis plusieurs mois, l’ancien président russe Dmitri Medvedev ne rate aucune occasion pour évoquer la menace nucléaire contre l’Occident.

« La menace d'un conflit nucléaire est-elle passée? Non, elle n'est pas passée. Elle a augmenté. Chaque jour où des armes étrangères sont livrées à l'Ukraine rapproche finalement cette même apocalypse nucléaire... », a déclaré il y a quelques mois, l’ancien président russe Dmitri Medvedev. Rappelons que, la rencontre entre Joe Biden et Rishi Sunak a eu lieu à la veille d’un sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie. Les membres de cette alliance militaire doivent en effet se prononcer sur des sujets tels que l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan ainsi que le soutien qu’ils apporteront à Kiev dans le cadre de l’opération.

La Russie a une fois encore réaffirmé son opposition à l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan. « Vous connaissez la position absolument claire et cohérente de la Fédération de Russie selon laquelle l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aura des conséquences très, très négatives sur l'architecture de sécurité, l'architecture de sécurité déjà à moitié détruite en Europe. Et, ce sera un danger absolu, une menace à notre pays, ce qui exigera de notre part une réaction suffisamment claire et ferme », a-t-il déclaré. Rappelons que, la Russie a lancé l’opération militaire en Ukraine suite à l’échec des négociations avec l’Occident.