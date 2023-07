La saison 2023-2024 de Ligue1 de la France débutera officiellement le week-end du 12-13 août 2023. C’est dans ce cadre que pour disputer des matchs amicaux et faire du marketing dans cette partie du monde, le Paris Saint Germain (PSG) est actuellement en tournée estivale de présaison au Japon. Cette tournée estivale de présaison prendra fin le 1er août 2023. Ce 25 juillet 2023 au Yanmar Stadium Nagai à Osaka, les joueurs du PSG ont affronté en match amical l’équipe saoudienne d’Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Le match PSG# Al-Nassr a été âprement disputé mais au terme des 90 minutes de jeu, les deux clubs se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 but partout.

Le match PSG# Al-Nassr a été âprement disputé mais au terme des 90 minutes de jeu, les deux clubs se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Il est à préciser que pour ce match contre la formation saoudienne, le Brésilien Neymar est resté sur le banc toute la partie. Pour leurs deux prochaines rencontres amicales, la bande à Luis Enrique affrontera respectivement au Yanmar Stadium Nagai à Osaka l’équipe japonaise de Cerezo Osaka le 28 juillet 2023 puis au National Stadium de Tokyo le vice-champion d’Europe, l’Inter Milan de l’Italie le 1er août 2023.