La terrible nouvelle de la disparition de dame Armale Aïvohozin il y a quelques jours dans des circonstances tragiques a ébranlé la communauté béninoise résidant en France. Victime d'un crim3 à Grigny, dans le département de l'Essonne, cette jeune femme a été arrachée à ses proches et à ses rêves, laissant derrière elle une famille éplorée et des amis sous le choc. Face à cette douloureuse épreuve, l'ambassade du Bénin en France n'est pas restée insensible. Après l'annonce de la nouvelle, l'ambassadeur Eusèbe Agbangla a été instruit par le gouvernement, par le biais du ministre des Affaires étrangères, de se rendre sur place pour obtenir la version officielle des faits et présenter les condoléances du gouvernement béninois à la famille d'Armale en France.

Le lundi 24 juillet 2023, l'ambassadeur s'est donc rendu au siège du Service de la Police judiciaire d'Evry, où il a rencontré le Commissaire général ainsi que le Directeur du service de la Police judiciaire, accompagnés de leurs collaborateurs en charge de l'enquête judiciaire. Des représentants de la famille de la victime étaient également présents lors de ces rencontres. Suite à ces entretiens, l'ambassade a publié un communiqué officiel dans lequel elle condamne fermement cet "acte ignoble et inhumain". Les mots sont pesés, exprimant le chagrin et l'indignation de toute une nation face à cette violence injustifiable. De plus, l'ambassade réitère ses sincères condoléances à la famille d'Armale et exprime sa volonté de voir justice rendue.