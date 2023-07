Face aux rumeurs grandissantes autour de la création d'une nouvelle monnaie commune adossée à l'or par les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), le Fonds Monétaire International (FMI) est intervenu pour clarifier sa position. Julie Kozack, directrice du Département de la communication du FMI, a affirmé lors d’un point presse que le FMI n'a reçu aucune proposition formelle concernant cette initiative. Elle a ajouté que les décisions relatives à une éventuelle monnaie commune reposeraient sur les pays individuellement engagés dans des transactions commerciales.

Pourtant, le FMI a bien observé des modifications significatives dans la composition monétaire des réserves et des transactions commerciales au sein des pays BRICS. Ces changements, bien que lents, sont constants et témoignent d'un réel mouvement au sein de ces pays. Mme Kozack a notamment souligné le déclin de la part du dollar américain dans les réserves de changes mondiales, passant de 70% en 1999 à environ 58% à la fin de 2022.

Ces observations se déroulent dans un contexte de rumeurs sur l'introduction d'une monnaie commune adossée à l'or par les pays BRICS, qui pourrait déstabiliser l'ordre économique mondial et provoquer une dévaluation significative du dollar américain. Face à ces éventualités, le FMI se montre prudent et attentif à l'évolution des situations monétaires internationales.

Cependant, Leslie Maasdorp, directeur financier de la Nouvelle Banque de Développement des BRICS, a apporté un éclairage complémentaire, en insistant sur le fait que l'organisation encourage actuellement le commerce direct en utilisant les monnaies nationales des pays membres. Pour lui, la perspective d'une monnaie commune n'est pas imminente, mais reste à moyen ou long terme.

En conclusion, bien que le FMI n'ait pas reçu de propositions officielles concernant cette nouvelle monnaie, il suit attentivement les transformations monétaires en cours au sein des pays BRICS. Les rumeurs autour de cette éventuelle monnaie adossée à l'or ont certainement relancé le débat sur la dé-dollarisation de l'économie mondiale, et l'issue de ces discussions est l'un des sujets économiques les plus attendus du prochain sommet des BRICS.