Les partis politiques de l’opposition notamment la Force Cauris pour un Bénin émergeant (FCBE), le Mouvement populaire de libération (Mpl) et la Nouvelle force nationale (Nfn) étaient présents au Conseil national du parti « Les Démocrates » ce samedi 22 juillet 2023 à Porto-Novo. Parmi les discours des leaders des formations politiques de l’opposition qui ont retenu l’attention des participants aux assises, figurent celui du Président du Mpl, Expérience Tèbè.

« Nous pensons qu’il est important que les partis de l’opposition, se donnent la main et se réunissent chaque fois qu’il le faut pour montrer aux populations que nous sommes avec elles et travaillons pour l’épanouissement de chacun et de tous » a déclaré Expérience Tèbè. Selon lui, « ces petits signes apparents d’union devraient rassurer chaque Béninois que les formations politiques de l’opposition finiront par taire leurs divergences et incompréhensions pour bientôt former un seul regroupement ».

Il a signifié que le thème du Conseil national des « Démocrates » “Défi des élections générales de 2026 : Les militants au cœur de l’action” vient leur rappeler qu’ils ne doivent pas dormir sur leurs lauriers et croire que « les élections générales de 2026 sont déjà gagnées d’avance parce que le peuple n’est pas satisfait de la gestion actuelle de notre pays ». Le président du Mpl a fait savoir aussi qu’il reste à peine deux ans car en juillet 2025, ils seront déjà appelés à présenter les listes de candidatures pour les élections.

Il poursuit en précisant que « chaque militant sait combien fastidieuses sont les tâches qui découlent et incombent à chacun pour la préparation et la participation à une élection sous la rupture ». C’est pourquoi selon lui, il est donc urgent et important qu’ils investissent « tous les villages, hameaux et quartiers de ville dès maintenant pour dire aux populations, que le changement est possible et qu’elles se joignent à» eux , pour y arriver.