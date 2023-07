Le gouvernement du président Patrice Talon a adopté lors du Conseil des ministres du mercredi 21 juin 2023, les textes d’application de la loi N°2017-06 du 29 septembre 2017, portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Reçu ce dimanche 09 juillet 2023 sur l’émission « 90 minutes pour convaincre » de Radio Bénin, le directeur de l’inclusion sociale et de la solidarité au ministère des affaires sociales et de la microfinance, Boubacal Bani Yero a parlé des mesures sociales prises par l’Etat béninois au profit des personnes en situation de handicap. Il a expliqué que les décrets ont été pris avec la structure qui va veiller à l’exécution des différentes mesures.

Cette structure est la Commission interministérielle qui déjà selon lui, « montre l’implication des ministères sectoriels sensibles à la question des handicaps » et la représentation des personnes handicapées. « C’est très important que les décisions qui vont être prises au sein de cette commission puissent quand même être connues de la Fédération des personnes handicapées qui aura certainement son mot à dire parce que la Fédération fera partie intégrante et membre entier de cette commission interministérielle » a-t-il signifié. Le directeur de l’inclusion sociale et de la solidarité a déclaré que cette commission aura particulièrement pour rôle, « de veiller à l’application globale de l’ensemble des mesures qui ont été prises par le gouvernement ».

Boubacar Bani Yero a précisé que ladite commission interministérielle sera désormais chargée de connaitre de tous les dossiers tels que la demande de la carte d’égalité des chances qui est une pièce maitresse qui donnera accès à la plupart des mesures. Cette commission, dit-il, « recevra les dossiers de demande de la carte d’égalité des chances au niveau national » et que le dispositif sera prévu depuis les communes jusqu’au niveau national pour qu’on puisse acheminer leur dossier avec facilité. Elle va, selon le directeur de l’inclusion sociale et de la solidarité, « statuer, faire des propositions nécessaires pour les personnes qui vont bénéficier de la carte d’égalité des chances » et connaitre également « des dossiers de demande d’appui ».

Il a précisé qu’il y a les appuis qui sont prévus pour l’entreprenariat pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées et toutes les personnes en situation de handicap qui auront à solliciter les subventions pour la mise en place de leur petite entreprise. Des mesures préférentielles sont prises en faveur des étudiants handicapés « qui pourront bénéficier lorsqu’ils n’auront pas la chance d’avoir une bourse au niveau universitaire ou d’avoir des aides universitaires ». C’est pour cela qu’il est prévu une mesure spéciale pour les accompagner, les aider à subvenir à leurs besoins sur le campus. Des établissements à caractère privé qui vont s’occuper de l’éducation mais également de la formation des personnes handicapés bénéficieront l’appui de l’Etat à travers une subvention annuelle.

Il n’a pas oublié d’ajouter qu’il y a entre autres, des mesures fiscales relatives à l’importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées, les conditions spéciales d’accès aux concours et tests de recrutement dans les emplois salariés publics et privé, une majoration de cinq ans d’âge est appliquée aux personnes handicapées sur l’âge requis pour toute inscription ou attribution d’appuis tels que les bourses et secours en milieux scolaire et universitaire.« Cette commission a un mandat large et peut connaitre de tout autre dossier » a-t-il conclu.