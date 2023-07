Conscients de ce que la santé est une dimension essentielle du bien-être de la population et un facteur de développement, le chef de l'État et son gouvernement ont fait l’option en 2016, de procéder au diagnostic des dysfonctionnements du système de santé et d’engager les réformes nécessaires pour corriger les insuffisances et les faiblesses majeures qui limitaient son bon fonctionnement et sa performance. Fruit de cette évaluation, la création et l’installation de l’ARS qui sera une institution importante, vient boucler la boucle des réformes dans le secteur de la santé.

L'ARS veillera désormais à la bonne gouvernance du secteur de la santé ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des services et des soins offerts aux populations. Par un communiqué référencé N° 140/23/PR/ARS/SE/SA, le Président de l’Autorité de Régulation du secteur de la Santé (A.R.S) Dr Lucien DOSSOU-GBÉTÉ, a rendu public, la liste des personnes retenues aux différents postes du Secrétariat exécutif de l’Ars, suite à l’appel à candidature lancé en mars 2023.Ledit communiqué invite les concernés à se rapprocher du Secrétariat exécutif pour les modalités de leur prise de service.

Il s’agit de :Responsable de la cellule administrative et financière : Yao Loïc Ulrich HAGNONNOU ; Médecin spécialiste en santé publique : Crespin SOGLOHOUN ;Spécialiste en économie et statistiques de santé : Hervé M. DJOSSOU ; Juriste expert en droit de la santé : Jean-Pierre WANGBÈ ;Spécialiste en démarche qualité et gestion documentaire : Marielle Yédia GOUNONGBÉ ; Spécialiste en informatique : Aimé G. AGBOKOU ; Spécialiste en gestion des Ressources humaines : Fébus Émeraude G. ATTÈRÈ OGOUDJOBI ; Agent Comptable (sous réserve de nomination par le MEF) : Alain SOSSI ; Secrétaire particulière : Hortense G. AGBAYAHOUN ;Chef du secrétariat administratif : Zéliatou OSSÉNI ; Chargé du matériel, de la logistique et de la maintenance : Yves Alexandre ALÉCHOU ; Agent de liaison : Brice TOKPO ; Conducteur de véhicule administratif : Raymond HOUSSOU.

Pour rappel, l'Ars a pour mission de veiller à une offre de soins de qualité sur toute l'étendue du territoire national ; définir les normes de qualité pour le secteur de la santé ; de conduire les processus d'accréditation des praticiens médicaux et paramédicaux ; de conduire les processus de certification des établissements sanitaires et d'assurer leur suivi ; de veiller au respect des pratiques médicales et paramédicales validées, de définir les mécanismes de développement et de régulation de la télémédecine ; d'émettre un avis conforme pour la prise des actes de déploiement et de redéploiement du personnel public du secteur de la santé à l'exception des membres du cabinet du ministre chargé de la Santé et de leurs collaborateurs immédiats ; d'émettre un avis sur les projets de répartition des affectations budgétaires de I‘État dans le secteur de la santé ; d'assurer le suivi de l'exécution du budget du ministère en charge de la Santé et de veiller à la bonne gouvernance.